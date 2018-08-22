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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 22 августа 2018
Сток Сити
22.08.2018, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
27'
У. Григг
32'
Г. Мэсси
57'
У. Григг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
Вторая желтая
Э. Уилльямс
78'
73'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Желтая карточка
П. Крауч
71'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
66'
66'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
57'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
У. Григг
Желтая карточка
Д. Аллен
56'
Желтая карточка
Д. МакКлин
45'
+1
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мэсси
Пас отдал
Н. Пауэлл
27'
ГОЛ! 0:1!
У. Григг
Пас отдал
Г. Мэсси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Уилльямс
17
Шоукросс
12
Эдвардс
10
Инс
7
Аллен
16
МакКлин
24
Флетчер
23
Афобе
38
Бераино
3-4-2-1
28
Уолтон
33
Робинсон
4
Кипр
22
Данкли
33
Джеймс
8
Эванс
25
Пауэлл
8
Морси
19
Мэсси
24
Якобс
28
Григг
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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