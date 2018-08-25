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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 25 августа 2018
Сток Сити
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
9'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Халл Сити
59'
Вторая желтая
Й. де Вейс
Желтая карточка
Д. МакКлин
45'
+1
43'
Желтая карточка
Эвандро
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКлин
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
4-3-3
1
Батлэнд
33
Питерс
15
Мартина
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
7
Аллен
5
Этебо
16
МакКлин
92
Диуф
15
Крауч
38
Бераино
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
3
Кингсли
2
Личай
34
Кейн
30
де Вейс
18
Бэтти
7
Хенриксен
15
Эвандро
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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