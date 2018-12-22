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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Миллуолл
Сток Сити - Миллуолл: обзор матча 22 декабря 2018
Сток Сити
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
61'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Миллуолл
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
89'
Желтая карточка
Д. Уоллес
Желтая карточка
С. Клукас
83'
65'
Желтая карточка
Т. Эллиотт
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
Пас отдал
Т. Инс
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Уилльямс
15
Мартина
17
Шоукросс
10
Инс
16
МакКлин
7
Аллен
18
Вудс
6
Клукас
38
Бераино
4-4-2
31
Арчер
2
Ромео
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
3
Фергюсон
8
Танниклифф
17
Уоллес
18
Леонард
9
Грегори
19
Эллиотт
Остались в запасе
Сток Сити
Миллуолл
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
13
Бен Амос
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Сток Сити - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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