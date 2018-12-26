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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2018
Бирмингем Сити
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
43'
Ж. Магома
87'
О. Богл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Сток Сити
ГОЛ! 2:0!
О. Богл
87'
76'
Желтая карточка
Д. Аллен
74'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
Х. Дин
63'
52'
Желтая карточка
К. Мартина
ГОЛ! 1:0!
Ж. Магома
Пас отдал
Л. Юткевич
43'
26'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Г. Гарднер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
14
Омар Богл
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
45
Хардинг
5
Моррисон
6
Дин
8
Кифтенбельд
19
Магома
34
Адамс
20
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
4-5-1
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
5
Уилльямс
17
Шоукросс
15
Мартина
6
Клукас
7
Аллен
16
МакКлин
10
Инс
18
Вудс
38
Бераино
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сток Сити
2
Джош Когли
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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