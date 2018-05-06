Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Брэйфорд - статистика

Завершил карьеру
29 декабря 1987 (38)
#2 | Защитник
173 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
27
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
2 : 1
06.05.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бертон Альбион
2 : 0
28.04.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
1 : 2
21.04.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бертон Альбион
3 : 1
14.04.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
0 : 5
10.04.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
07.04.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бертон Альбион
1 : 1
02.04.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
3 : 1
30.03.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
0 : 1
24.02.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бертон Альбион
0 : 0
17.02.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
03.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
6 : 0
20.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бертон Альбион
1 : 3
13.01.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 0
30.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
16.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
1 : 2
09.12.2017
Престон
1' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
1 : 0
02.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
0 : 4
26.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
23.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
2 : 1
16.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
19.08.2017
Барнсли
Был в запасе
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+