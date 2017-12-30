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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Норвич Сити
Бертон Альбион - Норвич Сити: обзор матча 30 декабря 2017
Бертон Альбион
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Норвич Сити
Желтая карточка
Л. Мерфи
54'
30'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бертон Альбион
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-2-3
13
Бювотер
6
Тернер
2
Фланаган
5
МакФадзин
4
Нэйлор
7
Мерфи
22
Дайер
9
Сорделл
9
Сканнелл
7
Экинс
4-3-2
1
Ганн
4
Хэнли
3
Хасбэнд
12
Пинту
4
Циммерманн
8
Вранчич
6
Рид
14
Хулахан
23
Уоткинс
7
Оливейра
Остались в запасе
Бертон Альбион
Норвич Сити
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Бертон Альбион - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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