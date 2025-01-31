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Астана
Иван Миладинович
Новости
€ 700 тыс
Иван Миладинович - новости
Астана
14 августа 1994 (32)
#45 | Защитник
187 см
Сербия | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Миладинович: «Станкович может привести «Спартак» к чемпионству»
2025.01.31 17:08
7
Миладинович рассказал, каким ему запомнился Бердыев
2024.03.25 09:11
Миладинович определил момент, когда у «Сочи» «все пошло не так»
2024.03.24 19:32
2
Экс-игрок «Сочи» Миладинович рассказал, как Ротенберг взаимодействует с командой
2024.03.24 18:24
Миладинович составил тройку сильнейших футболистов, против которых он играл в РПЛ
2024.03.24 15:15
Миладинович раскрыл, сколько денег ему хватало для жизни в Сочи
2024.03.24 13:58
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Мне не нравится Памела Андерсон – она старая»
2024.03.24 12:36
Экс-защитник «Сочи» Миладинович объяснил, почему не участвовал в выборах президента России
2024.03.24 11:35
Фото
Сербский защитник перешел из «Сочи» в казахстанский клуб
2024.02.01 12:06
1
Фото
«Сочи» разорвал контракт с защитником, который провел в клубе 5,5 года
2024.01.23 21:46
1
РФС лишил защитника «Сочи» Миладиновича статуса легионера
2023.07.14 15:44
2
Миладинович: «Я еще далеко от сборной России»
2023.02.11 09:35
Миладинович не думает об игре за сборную России. У серба есть гражданство РФ
2022.11.07 12:22
Агент: «Миладинович не будет пользоваться правилом ФИФА, это было бы не очень красиво»
2022.08.03 19:31
1
Агент Миладиновича: «Иван получил российский паспорт. Летом он вернется в «Сочи»
2022.04.25 18:49
1
Фото
Игроки «Нижнего Новгорода» поздравили Миладиновича с днем рождения. Он в больнице с ЧМТ
2021.08.15 00:35
Кержаков: «Миладиновичу намного лучше»
2021.08.14 17:36
2
Фото
Игроки «Сочи» вышли на матч с «Уралом» в футболках в поддержку Миладиновича
2021.08.09 19:42
2
Агент Миладиновича: «Иван пошел на поправку. Даже пытался вырваться погулять на улицу»
2021.08.09 07:29
Миладинович находится в реанимации после ЧМТ в матче со «Спартаком»
2021.08.08 11:56
11
Миладинович получил ЧМТ в матче со «Спартаком»
2021.08.07 21:25
5
Фото
«Нижний Новгород» взял в аренду защитника «Сочи» Миладиновича
2021.07.27 12:24
6
Защитник «Сочи» Миладинович: «Надеюсь, быстро получу российский паспорт. Сильно прибавил в этом году»
2021.05.07 09:30
4
Жоаозиньо: «Будь я помоложе, как и Миладинович хотел бы выступить за сборную России»
2021.01.19 19:49
1
Миладинович: «Если игроки «Зенита» переходят в «Сочи», это не значит, что мы их фарм-клуб»
2021.01.11 16:49
16
«Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт в 2021 году
2021.01.11 15:52
10
Видео
Защитник «Сочи» Миладинович: «При втором голе ЦСКА мяч вышел в аут»
2019.11.10 20:40
13
Точилин – о дисквалификации Миладиновича: «Не согласен с решением. Травма Чалова не настолько серьезная»
2019.08.16 21:26
10
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Защитник «Сочи» – Чалову: «У меня и в мыслях не было нанести тебе травму»
2019.08.15 00:49
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Миладиновича дисквалифицировали на четыре матча за удар Чалова
2019.08.14 16:35
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