Защитник «Сочи» Миладинович: «Надеюсь, быстро получу российский паспорт. Сильно прибавил в этом году»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что в скором времени получит российский паспорт.

– Как отнеслись к тому, что сейчас вы уже не капитан «Сочи»?

– Мне очень приятно быть капитаном. Это большая ответственность.

– Как обстоят ваши дела с получением российского паспорта? Вы говорили, что он появится у вас в этом году. Вы не оставили идею попасть в сборную Станислава Черчесова?

– Я считаю, что много прибавил в этом году. Жду, надеюсь, что я его получу быстро.

– Можно сказать, что в этом сезоне «Сочи» всех удивил, забравшись так высоко в турнирной таблице. А чего на ваш взгляд не хватило команде, чтобы подняться еще выше?

– Мы бьемся по делу. У нас хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Есть шанс подняться еще выше.