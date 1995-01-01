Защитник «Сочи» Миладинович: «Надеюсь, быстро получу российский паспорт. Сильно прибавил в этом году»

Ответы Миладиновича не соответствуют вопросам журналиста Матч ТВ.
По поводу российского паспорта он проконсультировался в верхах: в
администрации президента, правительстве РФ, у сенаторов СФ и депутатов ГД и получил исчерпывающий ответ, что это делается быстро – мы моментально получили второе гражданство в США и Европе.
Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что в скором времени получит российский паспорт.
– Как отнеслись к тому, что сейчас вы уже не капитан «Сочи»?
– Мне очень приятно быть капитаном. Это большая ответственность.
– Как обстоят ваши дела с получением российского паспорта? Вы говорили, что он появится у вас в этом году. Вы не оставили идею попасть в сборную Станислава Черчесова?
– Я считаю, что много прибавил в этом году. Жду, надеюсь, что я его получу быстро.
– Можно сказать, что в этом сезоне «Сочи» всех удивил, забравшись так высоко в турнирной таблице. А чего на ваш взгляд не хватило команде, чтобы подняться еще выше?
– Мы бьемся по делу. У нас хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Есть шанс подняться еще выше.
- Миладинович заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
- 26-летний серб в этом сезоне РПЛ провел 23 матча за «Сочи», забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.