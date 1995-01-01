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    Защитник «Сочи» Миладинович: «Надеюсь, быстро получу российский паспорт. Сильно прибавил в этом году»

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что в скором времени получит российский паспорт.

    – Как отнеслись к тому, что сейчас вы уже не капитан «Сочи»?

    – Мне очень приятно быть капитаном. Это большая ответственность.

    – Как обстоят ваши дела с получением российского паспорта? Вы говорили, что он появится у вас в этом году. Вы не оставили идею попасть в сборную Станислава Черчесова?

    – Я считаю, что много прибавил в этом году. Жду, надеюсь, что я его получу быстро.

    – Можно сказать, что в этом сезоне «Сочи» всех удивил, забравшись так высоко в турнирной таблице. А чего на ваш взгляд не хватило команде, чтобы подняться еще выше?

    – Мы бьемся по делу. У нас хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Есть шанс подняться еще выше.

    • Миладинович заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
    • 26-летний серб в этом сезоне РПЛ провел 23 матча за «Сочи», забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17395

      vladimir-7 1 минуту назад

      Ответы Миладиновича не соответствуют вопросам журналиста Матч ТВ.
      По поводу российского паспорта он проконсультировался в верхах: в
      администрации президента, правительстве РФ, у сенаторов СФ и депутатов ГД и получил исчерпывающий ответ, что это делается быстро – мы моментально получили второе гражданство в США и Европе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3607

      Fusballer 35 минут назад

      Это позор.

      0
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      Рейтинг: +10024

      Hektor 84 1 час назад

      Вот он путь РФС! Лимит установили для натурализовывания не понятных легов. Зачем нам развивать своих молодых футболистов? Ведь проще из таких вот долбонавтов сборную собрать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      Давид59 1 час назад

      Если он центральный защитник, то шансы у него есть. В России с центральными просто беда

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