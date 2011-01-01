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    «Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт в 2021 году

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что получит российский паспорт в 2021 году.

    — Насколько я знаю, ты собираешься получать российский паспорт. Это так?

    — У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.

    — Зачем он тебе нужен?

    — Просто я люблю Россию и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге.

    — Рассчитываешь попасть в сборную России после получения паспорта?

    — У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!

    — Ты влюбился в Россию?

    — Скажу так: она очень похожа на Сербию своим менталитетом. Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Еще, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.

    • 26-летний серб в этом сезоне провел 17 матчей за «Сочи», забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2280

      Бомбардиръ 55 минут назад

      Хм..., ещё новый пашпортист. Если он действительно влюбился в Россию, то пусть живёт в ней. А звонка от усача вряд ли дождётся.

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      Рейтинг: +18807

      bset 1 час назад

      Посмотрите, сколько у нас сразу игроков для сборной появилось! Лимит-то работает!!! Даже лучше, чем мы ожидали - не надо ждать, пока новое поколение вырастет - россияне появляются минуя академии. Слава Мутко и его лимиту!

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      Рейтинг: +11936

      KLIM777 > bset 17 минут назад

      Лимит это шикарное действие для развития сборной! Икаждый год появляются новые таланты, которые через 2-3 года уже играют в Реале, Баварии, Ливерпуле.

      Слава Мутко, великий стратег и питарас)

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      Рейтинг: +1585

      altezzik 1 час назад

      Толку от лимита на легионеров, если продолжают набирать сборную из иностранцев.

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      Рейтинг: +2502

      sobaka120982 > altezzik 24 минуты назад

      А что делать если россияне бездарны???

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      Рейтинг: +12658

      alarm 1 час назад

      одумайся! и беги, спасайся!

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      Рейтинг: +79

      Guinnesss 1 час назад

      Я не против :)

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