«Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт в 2021 году

Хм..., ещё новый пашпортист. Если он действительно влюбился в Россию, то пусть живёт в ней. А звонка от усача вряд ли дождётся.
Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что получит российский паспорт в 2021 году.
— Насколько я знаю, ты собираешься получать российский паспорт. Это так?
— У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.
— Зачем он тебе нужен?
— Просто я люблю Россию и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге.
— Рассчитываешь попасть в сборную России после получения паспорта?
— У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!
— Ты влюбился в Россию?
— Скажу так: она очень похожа на Сербию своим менталитетом. Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Еще, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.
- 26-летний серб в этом сезоне провел 17 матчей за «Сочи», забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.