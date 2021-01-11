«Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт в 2021 году

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что получит российский паспорт в 2021 году.

— Насколько я знаю, ты собираешься получать российский паспорт. Это так?

— У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.

— Зачем он тебе нужен?

— Просто я люблю Россию и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге.

— Рассчитываешь попасть в сборную России после получения паспорта?

— У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!

— Ты влюбился в Россию?

— Скажу так: она очень похожа на Сербию своим менталитетом. Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Еще, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.