Агент Миладиновича: «Иван получил российский паспорт. Летом он вернется в «Сочи»

Сербский защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович, арендованный у «Сочи», получил российский паспорт. Об этом сообщил агент футболиста Антон Синьков.

— Летом заканчивается арендное соглашение с «Нижним Новгородом», а контракт с «Сочи» будет действовать еще два года. Плюс недели три назад Миладинович получил российский паспорт и летом уже не будет считаться легионером, хотя в современности это не очень сильно скажется. Летом он вернется в «Сочи».

— «Нижний» не пытался продлить аренду?

— «Сочи» хочет его вернуть. И с «Нижним» непонятная ситуация. Парень не понимает до конца, почему получает так мало игрового времени в этом сезоне. Это внутренняя кухня клуба, не хотел бы говорить на данную тему.

— Есть предложения от других клубов?

— У него действующий контракт с «Сочи». Иван ездил в аренду, она оказалась не совсем удачной. Он получил травму, потом непонятное отношение к нему тренерского штаба.

Все им на тренировках довольны, но парень почему-то не так часто играет, как того хотелось бы. Думаю, он уже ждет, когда сможет вернуться назад.

Миладинович провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ.

Из-за травмы он пропустил большую часть сезона.

Тест: назовите все российские клубы