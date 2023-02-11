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    Миладинович: «Я еще далеко от сборной России»

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопросы о российском гражданстве, возможном вызове в сборную и потенциальном переходе РФС в Азию.

    – У тебя уже есть российский паспорт?

    – Да, получил его прошлой весной.

    – Долго проходила процедура?

    – Около года. Никаких проблем не возникло. Сдавал экзамен на русском: тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Обычный разговор, чтобы проверить уровень языка.

    – Уже чувствуешь себя русским?

    – Да, сербы и русские – братья навек. Для меня здесь нет разницы. С первого дня в России очень хорошо приняли, во многом помогли. Я отношусь с большой любовью к русскому народу.

    – После получения паспорта не задумывался об игре за сборную России?

    – Нет, таких мыслей не было. Я еще далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на «Сочи», прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве.

    – А из сборной Сербии на тебя выходили?

    – Там очень сильные игроки, они играют в топ-чемпионатах Европы. Очень сложно попасть в команду.

    – Сейчас бурно обсуждается переход России в Азию. Хотел бы сыграть с азиатскими командами?

    – Почему бы и нет? Все команды играют в футбол, каждый может обыграть каждого.

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    Источник: «Р-Спорт»

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