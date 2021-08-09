Игроки «Сочи» вышли на матч с «Уралом» в футболках в поддержку Миладиновича

Футболисты «Сочи» устроили акцию перед игрой третьего тура РПЛ против «Урала».

Они вышли на поле в футболках с изображением защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича.

«Иван, выздоравливай! Мы с тобой», – было написано на экипировке.

26-летний серб получил черепно-мозговую травму во время матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Он находился в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести.

В воскресенье Миладиновичу стало лучше. Его агент сообщил, что «Иван пошел на поправку».

Футболист с 2018 года выступал за «Сочи», а этим летом перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды.