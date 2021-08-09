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    Игроки «Сочи» вышли на матч с «Уралом» в футболках в поддержку Миладиновича

    Футболисты «Сочи» устроили акцию перед игрой третьего тура РПЛ против «Урала».

    Они вышли на поле в футболках с изображением защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича.

    «Иван, выздоравливай! Мы с тобой», – было написано на экипировке.

    • 26-летний серб получил черепно-мозговую травму во время матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
    • Он находился в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести.
    • В воскресенье Миладиновичу стало лучше. Его агент сообщил, что «Иван пошел на поправку».
    • Футболист с 2018 года выступал за «Сочи», а этим летом перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ksiushka.savenkova 4 минуты назад

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      Рейтинг: +3323

      sobaka120982 23 минуты назад

      Молодцы что помните и поддерживаете товарища!

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