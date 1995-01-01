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    Миладинович находится в реанимации после ЧМТ в матче со «Спартаком»

    Футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович госпитализирован во время матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Он травмировал голову в столкновении с Эсекьелем Понсе.

    «Миладинович находится в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести. При этом игрок находится в ясном сознании и общается с врачами», – информирует источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11697

      ВетеR 6 минут назад

      Здоровья !!!

      0
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      Рейтинг: +9342

      NewLife 9 минут назад

      Выздоравливать !

      0
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