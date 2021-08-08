Миладинович находится в реанимации после ЧМТ в матче со «Спартаком»

Футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович госпитализирован во время матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Он травмировал голову в столкновении с Эсекьелем Понсе.

«Миладинович находится в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести. При этом игрок находится в ясном сознании и общается с врачами», – информирует источник.