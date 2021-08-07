Миладинович получил ЧМТ в матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». В столкновении с Эсекьелем Понсе травму головы получил защитник гостей Иван Миладинович.
«Миладинович весь в крови. С ним работают врачи скорой. Закрытая черепно-мозговая», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.
- На 53-й минуте Миладиновича заменил полузащитник Александр Сапета.
- Миладинович перешел этим летом из «Сочи».
- В случае победы в Москве «Нижний Новгород» поднимется на 3-е место.
Мозес травмировался в матче с «Нижним Новгородом»
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого