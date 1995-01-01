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    Миладинович получил ЧМТ в матче со «Спартаком»

    В эти минуты проходит матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». В столкновении с Эсекьелем Понсе травму головы получил защитник гостей Иван Миладинович.

    «Миладинович весь в крови. С ним работают врачи скорой. Закрытая черепно-мозговая», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

    • На 53-й минуте Миладиновича заменил полузащитник Александр Сапета.
    • Миладинович перешел этим летом из «Сочи».
    • В случае победы в Москве «Нижний Новгород» поднимется на 3-е место.

    Мозес травмировался в матче с «Нижним Новгородом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3063

      neveldomha 18 минут назад

      Ну просто настоящий боевик получается.

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      Рейтинг: +3104

      PAREVG. 42 минуты назад

      Здоровья.
      Реанимация на матче Дания - Финляндия выглядела страшно...

      0
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