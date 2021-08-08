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    Агент Миладиновича: «Иван пошел на поправку. Даже пытался вырваться погулять на улицу»

    Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.

    • Футболист получил повреждение головы во время матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
    • У него диагностировали черепно-мозговую травму.
    • Сообщалось, что 26-летний серб находится в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести.

    «Только что общался с врачами. Иван пошел на поправку, все нормально. Он в сознании, хорошо разговаривает, двигается. Даже пытался вырваться погулять на улицу, но врачи не пустили, слава богу.

    Он на полном контроле у врачей. Спасибо им большое, все очень оперативно включились.

    Когда планируют выписывать? Говорилось, что в течение недели, но пока точно не знаю. Один-два дня Иван еще должен провести в реанимации, так будет лучше для всех», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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