Агент Миладиновича: «Иван пошел на поправку. Даже пытался вырваться погулять на улицу»

Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.

Футболист получил повреждение головы во время матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Сообщалось, что 26-летний серб находится в реанимации Боткинской больницы в состоянии средней тяжести.

«Только что общался с врачами. Иван пошел на поправку, все нормально. Он в сознании, хорошо разговаривает, двигается. Даже пытался вырваться погулять на улицу, но врачи не пустили, слава богу.

Он на полном контроле у врачей. Спасибо им большое, все очень оперативно включились.

Когда планируют выписывать? Говорилось, что в течение недели, но пока точно не знаю. Один-два дня Иван еще должен провести в реанимации, так будет лучше для всех», – сказал агент.