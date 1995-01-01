Точилин – о дисквалификации Миладиновича: «Не согласен с решением. Травма Чалова не настолько серьезная»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о дисквалификации защитника Ивана Миладиновича.
После столкновения с сербом в матче пятого тура РПЛ (0:0) нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа со смещением.
«Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, фол был случайным. Тем более, насколько знаю, Чалов готовится к игре со «Спартаком», так что травма не настолько серьезная, какой могла показаться изначально, – сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Вчера, 15-го августа, пресс-служба южного клуба опубликовала видеообращение Миладиновича к Чалову.
- Судья Виталий Мешков проигнорировал эпизод с Чаловым, как и травму Арнора Сигурдссона, которую медицинский штаб ЦСКА оценил как сложную.
- В сегодняшнем матче шестого тура «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), забив первый гол в текущем сезоне. Дмитрий Полоз реализовал пенальти, заработанный дебютантом Антоном Заболотным.