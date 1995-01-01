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    Точилин – о дисквалификации Миладиновича: «Не согласен с решением. Травма Чалова не настолько серьезная»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о дисквалификации защитника Ивана Миладиновича.

    После столкновения с сербом в матче пятого тура РПЛ (0:0) нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа со смещением.

    «Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, фол был случайным. Тем более, насколько знаю, Чалов готовится к игре со «Спартаком», так что травма не настолько серьезная, какой могла показаться изначально, – сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Вчера, 15-го августа, пресс-служба южного клуба опубликовала видеообращение Миладиновича к Чалову.

    Источник: Sports.ru

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