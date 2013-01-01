Защитник «Сочи» – Чалову: «У меня и в мыслях не было нанести тебе травму»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала видеообращение защитника Ивана Миладиновича к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

В матче пятого тура Премьер-лиги серб сломал нос игроку сборной России.

«Привет, Федор! Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Мы делаем одно дело, и в футболе случаются подобные эпизоды.

Это была хорошая игра, и противостоять тебе – задача не из простых. Весь матч мы с тобой вступали в единоборства. Все это было по-мужски. Поверь, у меня и в мыслях не было нанести тебе травму, как, надеюсь, и у тебя.

Водородная бомба? Нет! Федя номер девять? Да!» – сказал Миладинович.