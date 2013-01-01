Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Защитник «Сочи» – Чалову: «У меня и в мыслях не было нанести тебе травму»

    Пресс-служба «Сочи» опубликовала видеообращение защитника Ивана Миладиновича к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

    В матче пятого тура Премьер-лиги серб сломал нос игроку сборной России.

    «Привет, Федор! Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Мы делаем одно дело, и в футболе случаются подобные эпизоды.

    Это была хорошая игра, и противостоять тебе – задача не из простых. Весь матч мы с тобой вступали в единоборства. Все это было по-мужски. Поверь, у меня и в мыслях не было нанести тебе травму, как, надеюсь, и у тебя.

    Водородная бомба? Нет! Федя номер девять? Да!» – сказал Миладинович.

    Источник: YouTube-канал «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru