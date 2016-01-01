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    Гончаренко: «У Сигурдссона сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил судейство Виталия Мешкова в матче с «Сочи» (0:0, 5-й тур РПЛ).

    Арбитр проигнорировал эпизод с травмой Арнора Сигурдссона (был заменен в первом тайме) и разбитым носом Федора Чалова.

    «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы.

    Что касается Сигурдссона, у него сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке», – сказал белорус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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