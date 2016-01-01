Гончаренко: «У Сигурдссона сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил судейство Виталия Мешкова в матче с «Сочи» (0:0, 5-й тур РПЛ).

Арбитр проигнорировал эпизод с травмой Арнора Сигурдссона (был заменен в первом тайме) и разбитым носом Федора Чалова.

«У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы.

Что касается Сигурдссона, у него сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке», – сказал белорус.