Гончаренко: «У Сигурдссона сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил судейство Виталия Мешкова в матче с «Сочи» (0:0, 5-й тур РПЛ).
Арбитр проигнорировал эпизод с травмой Арнора Сигурдссона (был заменен в первом тайме) и разбитым носом Федора Чалова.
«У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы.
Что касается Сигурдссона, у него сложная травма. У Чалова, думаю, все в порядке», – сказал белорус.
- Московский клуб получил одну желтую карточку, «Сочи» – две. Полная статистика и все события матча – в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».