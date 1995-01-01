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    РФС вызвал Миладиновича на заседание КДК по поводу эпизода с разбитым носом Чалова

    РФС вызвал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на заседание контрольно-дисциплинарного комитета в связи с эпизодом, произошедшим в матче пятого тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

    В конце встречи Миладинович в борьбе с нападающим москвичей Федором Чаловым попал оппоненту рукой в нос, в результате чего армеец получил перелом. Главный арбитр игры Виталий Мешков на случившееся не отреагировал.

    «Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры. Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание.

    Карточки мы не показываем, но при наличии доказательств можем определить дисквалификацию. Однако о степени и возможном сроке наказания пока говорить преждевременно», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

    Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит эпизод с Миладиновичем и Чаловым 14 августа.

    Источник: RT

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4367

      Агасфер 2 минуты назад

      Лучше бы Гинер вызвал на ковёр Гончара за хреновую игру в этом календарном году! Как начал,так и продолжает.

      0
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      Рейтинг: +1747

      Ubuntu 4 минуты назад

      Надеюсь сегодня Егоров объявит об уходе с должности по собственному желанию. Такого барака с судейство не было ещё никогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +764

      Genz 32 минуты назад

      За разбитое лицо сочинцу обязаны дать 5 матчей дисквалификации. В прошлые годы до ****** Егорова такое правило работало

      0
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      Рейтинг: +1879

      TOMSON 38 минут назад

      Из Грозного никого позвать не хотите?

      2
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      Рейтинг: +4367

      Агасфер > TOMSON 2 минуты назад

      С Капказу выдачи нет!

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