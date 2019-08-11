ЦСКА обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с работой арбитра на встрече с «Сочи» (0:0, 5-й тур РПЛ).

Виталий Мешков проигнорировал ситуации с серьезным повреждением Арнора Сигурдссона и разбитым носом Федора Чалова.

«По-моему, это бесполезно. Напишем обращение, но после каждого тура есть основания. Нам объясняют, почему судья не разобрался, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше.

Сегодня был перебор: Сигурдссон, Чалов. Ошибки очевидны. Даже если главный не увидел, боковой должен был подсказать. Надеюсь, руководство судейского корпуса разбирается и отвечает не для галочки.

Мы стараемся развивать наш футбольный продукт, но после таких ситуаций есть много вопросов, которые не украшают чемпионат», – сказал Бабаев.