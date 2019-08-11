ЦСКА обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

Я тут уже отметился заявлением в поддержку ЦСКА, который сегодня недосчитался 2 очков по вине судей. Теперь же для справедливости отмечу, что за многие годы, жирные для Гинера, в ЦСКА привыкли, что судьи, если и ошибаются, то исключительно в их пользу. Поэтому нынешняя ситуация, когда судьи столько же косячат в пользу соперников, так и шокирует этот клуб и его болельщиков. При всем моем уважении к Ганчаренко, которого я считаю очень сильным тренером, возможно сильнейшим в РПЛ, я не соглашусь с ним, что ЦСКА в каждом туре засуживают. Просто он застал еще времена кабинетного судейства и думал, что так будет всегда.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с работой арбитра на встрече с «Сочи» (0:0, 5-й тур РПЛ).
Виталий Мешков проигнорировал ситуации с серьезным повреждением Арнора Сигурдссона и разбитым носом Федора Чалова.
«По-моему, это бесполезно. Напишем обращение, но после каждого тура есть основания. Нам объясняют, почему судья не разобрался, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше.
Сегодня был перебор: Сигурдссон, Чалов. Ошибки очевидны. Даже если главный не увидел, боковой должен был подсказать. Надеюсь, руководство судейского корпуса разбирается и отвечает не для галочки.
Мы стараемся развивать наш футбольный продукт, но после таких ситуаций есть много вопросов, которые не украшают чемпионат», – сказал Бабаев.
- «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы», – ранее сказал главный тренер команды Виктор Гончаренко.