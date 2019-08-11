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    ЦСКА обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с работой арбитра на встрече с «Сочи» (0:0, 5-й тур РПЛ).

    Виталий Мешков проигнорировал ситуации с серьезным повреждением Арнора Сигурдссона и разбитым носом Федора Чалова.

    «По-моему, это бесполезно. Напишем обращение, но после каждого тура есть основания. Нам объясняют, почему судья не разобрался, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше.

    Сегодня был перебор: Сигурдссон, Чалов. Ошибки очевидны. Даже если главный не увидел, боковой должен был подсказать. Надеюсь, руководство судейского корпуса разбирается и отвечает не для галочки.

    Мы стараемся развивать наш футбольный продукт, но после таких ситуаций есть много вопросов, которые не украшают чемпионат», – сказал Бабаев.

    • «У нас это стандартная ситуация: нас могут ломать, нас могут бить, нам могут ломать нос, а желтые карточки получаем мы», – ранее сказал главный тренер команды Виктор Гончаренко.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6491

      Вомбат 7 минут назад

      Я тут уже отметился заявлением в поддержку ЦСКА, который сегодня недосчитался 2 очков по вине судей. Теперь же для справедливости отмечу, что за многие годы, жирные для Гинера, в ЦСКА привыкли, что судьи, если и ошибаются, то исключительно в их пользу. Поэтому нынешняя ситуация, когда судьи столько же косячат в пользу соперников, так и шокирует этот клуб и его болельщиков. При всем моем уважении к Ганчаренко, которого я считаю очень сильным тренером, возможно сильнейшим в РПЛ, я не соглашусь с ним, что ЦСКА в каждом туре засуживают. Просто он застал еще времена кабинетного судейства и думал, что так будет всегда.

      0
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      Рейтинг: +2919

      polt 9 минут назад

      Еще скандал будет и по матчу Ахмат-Спартак. Где обещанный ВАР? Или еще вложения народных денег требуется?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4842

      GoLenaStop 13 минут назад

      Надо в футбол ИГРАТЬ, а не добиваться победы и зарплаты любой ценой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Nazar800 16 минут назад

      Обидно до слез и соплей,не выиграть у аутсайдера на своём поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +668

      ruded 32 минуты назад

      какой матч подряд вижу, что если с ЦСКА начинают играть жестко, с фолами, то они плывут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      Каменный стояк 51 минуту назад

      В ЕСПЧ сразу писать надо, за плохое обращение с животными.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1161

      Антон bx14e 56 минут назад

      сразу вспоминается фрагмент из фильма "Бумер":
      "Тфу,Козлы московские!")

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      kvm 1 час назад

      ябеды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1957

      uBaH_ 1 час назад

      Вы лучшее покажите какие пенальти в чечне в молодежном первенстве ставят))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1776

      Челнинец 1 час назад

      Так Сочи фарм клуб Зенита, а Цска конкурент Зенита , выводы очевидны!

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