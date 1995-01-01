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    Жоаозиньо: «Будь я помоложе, как и Миладинович хотел бы выступить за сборную России»

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о своем одноклубнике Иване Миладиновиче, который намерен выступать за сборную России.

    — Иван Миладинович собирается делать российский паспорт.

    — Я поддерживаю его, он вполне может рассчитывать на сборную России. Почему нет? Он хороший защитник, который способен усилить национальную команду.

    К тому же ему 26 лет, он еще будет прогрессировать. Будь я помоложе, я бы тоже очень хотел выступить за сборную России.

    • Миладинович получит российский паспорт в 2021 году.
    • 26-летний серб в этом сезоне провел 17 матчей за «Сочи», забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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