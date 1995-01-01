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    Жоаозиньо: «После матча со «Спартаком» в директ прислали много угроз. Писали, что я обезьяна»

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах в инстаграме от болельщиков «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ (1:0).

    — Ты сказал, что сталкивался с расизмом. При каких обстоятельствах?

    — Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причем это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» — то же самое.

    Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты — обезьяна, ты — негр. Уханье с трибун и сообщения в директ инстаграма меня не задевают. Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье.

    — Что писали?

    — Что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?

    — Бытовой расизм тоже был?

    — Нет, только на поле и в интернете. Ухали и писали в директ. Но не глаза в глаза в реальной жизни.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии14
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      Рейтинг: +12787

      alarm 33 минуты назад

      стыдно за свиней!

      1
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      Рейтинг: +581

      plehanov6 1 час назад

      Нет, обезьяна, конечно очень грубо и обидно. Но, посмотрись в зеркало, ты реально похож на миленькую обезьянку!!!

      0
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      Рейтинг: +2708

      Из Твери Леха 1 час назад

      Свиньи, говоря кому-то что он обезьяна, сами же себя ставят ниже в эволюционном развитии)

      2
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      Рейтинг: +1865

      Fusballer 1 час назад

      Н_егр обижается на то, что он н_егр. М-да.

      4
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      Рейтинг: +7228

      Вомбат > Fusballer 5 минут назад

      Он недостаточно знает русский, чтобы понимать, что в нашем языке это слово нисколько не обидное.

      0
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      Рейтинг: +20041

      Боцман59rus 1 час назад

      Агрессивный обезьян

      1
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      Рейтинг: +2013

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да ты есть обезьяна. На правду не обижаются.

      1
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      Рейтинг: +2718

      ФК Пупсик 1 час назад

      Своим зулусам свиньи такого никогда не говорят, стыдно за них!!!

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      Рейтинг: +25493

      VVM1964 > ФК Пупсик 27 минут назад

      Ну раз тебе стыдно - на колени в поддержку !

      1
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      Рейтинг: +18803

      bset 2 часа назад

      Болельщики Спартака, сколько помню, всегда к **** негативно относились. Помню, в позапрошлом десятилетии про ЦСКА говорили, типа у вас там одни **** - Чиди, Вагнер, Жо. А потом через год накупили себе Веллитона, Кариоку, Ибсона. Такие смешные))

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      Рейтинг: +11970

      KLIM777 > bset 1 час назад

      у вас болелы тоже не ахти какие. достаточно вспомнить великое видео - "Что за куета? Почему 0-0? Секу шимпонзе, а Дзагоев хач".

      4
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      Рейтинг: +2708

      Из Твери Леха > bset 1 час назад

      Дак они и до Кариок на африканский континент курс брали при Червиченко

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      Рейтинг: +7542

      Hektor 84 2 часа назад

      Та кому ты нужен чучело? Если бы тебя не задевало ты об этом не трепался.

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      Рейтинг: +44466

      portero 2 часа назад

      Тедеско напал на самого маленького...

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