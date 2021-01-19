Жоаозиньо: «После матча со «Спартаком» в директ прислали много угроз. Писали, что я обезьяна»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах в инстаграме от болельщиков «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ (1:0).

— Ты сказал, что сталкивался с расизмом. При каких обстоятельствах?

— Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причем это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» — то же самое.

Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты — обезьяна, ты — негр. Уханье с трибун и сообщения в директ инстаграма меня не задевают. Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье.

— Что писали?

— Что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?

— Бытовой расизм тоже был?

— Нет, только на поле и в интернете. Ухали и писали в директ. Но не глаза в глаза в реальной жизни.

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