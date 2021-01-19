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  • Жоаозиньо: «После матча со «Спартаком» в директ прислали много угроз. Писали, что я обезьяна»

Жоаозиньо: «После матча со «Спартаком» в директ прислали много угроз. Писали, что я обезьяна»

19 января 2021, 11:56
14

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах в инстаграме от болельщиков «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ (1:0).

— Ты сказал, что сталкивался с расизмом. При каких обстоятельствах?

— Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причем это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» — то же самое.

Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты — обезьяна, ты — негр. Уханье с трибун и сообщения в директ инстаграма меня не задевают. Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье.

— Что писали?

— Что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?

— Бытовой расизм тоже был?

— Нет, только на поле и в интернете. Ухали и писали в директ. Но не глаза в глаза в реальной жизни.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Жоаозиньо
Комментарии (14)
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portero
1611047420
Тедеско напал на самого маленького...
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Hektor 84
1611048087
Та кому ты нужен чучело? Если бы тебя не задевало ты об этом не трепался.
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Иван Петров 1986
1611050862
Да ты есть обезьяна. На правду не обижаются.
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Боцман59rus
1611051112
Агрессивный обезьян
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Fusballer
1611051316
Н_егр обижается на то, что он н_егр. М-да.
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Из Твери Леха
1611052851
Свиньи, говоря кому-то что он обезьяна, сами же себя ставят ниже в эволюционном развитии)
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plehanov6
1611053076
Нет, обезьяна, конечно очень грубо и обидно. Но, посмотрись в зеркало, ты реально похож на миленькую обезьянку!!!
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Валерий2705
1611058868
Ну вот, опять свинорылые - позор России. Сами оскорбляют уже много лет играющего здесь Жоазинью, при том их тренеришка угрожает тем, что будет как во Франции, когда его просят уехать домой, позорный позор))) то ли ещё будет, когда тедеска назад вернётся на родину, интернет трещать будет, от того как его обижали в России и какой сраптак грязный хрюшатник))
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mamba9090909
1611059425
В свинарнике так принято. В свинарнике нет зеркала, не могут они на себя посмотреть, прежде чем других обсуждать.
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yarik1_78
1611079984
Без обид конечно,но схожесть есть.
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