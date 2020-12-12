Тедеско: «В перерыве игрок «Сочи» мне сказал, что это «наша страна» и я могу уехать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о перепалке с игроком «Сочи» в перерыве матча 18-го тура РПЛ. Сочинцы победили с минимальным счетом.

«По поводу инцидента в перерыве. Мне сказали, что это «наша страна» и я могу уехать. Резервный судья всe видел. Мы помним, что было в Лиге чемпионов, когда две команды ушли с поля», – сказал Тедеско.

Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.

«Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

«Сочи» занимает 5-е место.

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