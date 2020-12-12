Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «В перерыве игрок «Сочи» мне сказал, что это «наша страна» и я могу уехать»

Тедеско: «В перерыве игрок «Сочи» мне сказал, что это «наша страна» и я могу уехать»

12 декабря 2020, 19:27
20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о перепалке с игроком «Сочи» в перерыве матча 18-го тура РПЛ. Сочинцы победили с минимальным счетом.

«По поводу инцидента в перерыве. Мне сказали, что это «наша страна» и я могу уехать. Резервный судья всe видел. Мы помним, что было в Лиге чемпионов, когда две команды ушли с поля», – сказал Тедеско.

  • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
  • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
  • «Сочи» занимает 5-е место.

Жоаозиньо после матча подрался с тренером «Спартака» Хинкелем

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ден 781
1607790710
А если серьезно, Доминико, не по мужски это, ныть после игры, тут либо промолчал, либо дал в табло, вот и все дела.
Ответить
derrik2000
1607790788
И чё??? Просто игрок ФК "Сочи" выразил, сам того не зная, мнение подавляющего большинства БОЛЕЛЬЩИКОВ Спартака.
Ответить
ySS
1607791899
Ну сказал и сказал, внимания не стоит обращать. Забавно, если это жоазиньо был)
Ответить
SinyaaPyll
1607793029
Федун, ввади вайска! тьфу, то есть снимайся с чеемпионата!
Ответить
Nevsky_RU
1607793032
Ахаха ска нытик ссыкливый))
Ответить
raritet
1607793502
И что? Есть сомнения что это не наша страна. Да такая как есть. Море проблем и везде. Он же не сказал что это Германия. И Слава Богу. Есть еще патриоты. Хотя вроде бы и футболисты. Что есть повод влепить технарь Сочи?
Ответить
Masteralex
1607793814
все мы помним что произошло в ЛЧ, и это позор, повелись на поведение тупой черной макаки, которая наверняка начала оскорблять первой, а всё это началось с дерьмопреклонения колена в матчах в поддержку движения уродов грабящих магазины, эту организацию уже не спасти, но в России такого не будет
Ответить
Retiremen_VMF
1607793960
Темнокожий Россиянин сказал белокожему тренеру противника, что он может спокойно валить из нашей страны. А ведь это звучит патриотично. Не твиты про то, что режим отобрал у них всё. Не понятно правда, что он Жоре сказал, ведь не проходя мимо он просто начал его гнать из нашей страны. Я ошарашен.
Ответить
Урия Гип 2
1607802157
Вот умеет человек позориться красиво.
Ответить
general.lizyukov
1607809050
Вали нахер, макаронник
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:12
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+