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    Тедеско: «В перерыве игрок «Сочи» мне сказал, что это «наша страна» и я могу уехать»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о перепалке с игроком «Сочи» в перерыве матча 18-го тура РПЛ. Сочинцы победили с минимальным счетом.

    «По поводу инцидента в перерыве. Мне сказали, что это «наша страна» и я могу уехать. Резервный судья всe видел. Мы помним, что было в Лиге чемпионов, когда две команды ушли с поля», – сказал Тедеско.

    • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2020 19:27
    Комментарии27
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      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov 13 декабря, 00:37

      Вали нахер, макаронник

      0
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      Рейтинг: +4599

      playsh 13 декабря, 00:10

      Тед.ты команду конструируй,а не игроков соперника слушай.

      0
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      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 12 декабря, 22:42

      Вот умеет человек позориться красиво.

      1
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      Рейтинг: +7392

      alp 12 декабря, 22:02

      а что сказал тедеска перед тем, как его послали на х у й?

      1
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 21:14

      А вообще, лучше бы ему было своей командой руководить, чем с игроками ругаться!!!

      3
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 12 декабря, 21:13

      Так тедеско н.и.г.е.р?

      2
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      Рейтинг: +8876

      alex1951 12 декабря, 21:06

      Ну всееее.....теперь кирдык....война........скоро обьявят чрезвычайное положение.
      Мобилизацию.
      Даже не смешно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 12 декабря, 20:26

      Темнокожий Россиянин сказал белокожему тренеру противника, что он может спокойно валить из нашей страны. А ведь это звучит патриотично. Не твиты про то, что режим отобрал у них всё. Не понятно правда, что он Жоре сказал, ведь не проходя мимо он просто начал его гнать из нашей страны. Я ошарашен.

      2
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      Рейтинг: +2454

      Masteralex 12 декабря, 20:23

      все мы помним что произошло в ЛЧ, и это позор, повелись на поведение тупой черной макаки, которая наверняка начала оскорблять первой, а всё это началось с дерьмопреклонения колена в матчах в поддержку движения уродов грабящих магазины, эту организацию уже не спасти, но в России такого не будет

      8
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      Рейтинг: +27133

      zra78 > Masteralex 12 декабря, 20:38

      +100500!!!!!!!!!!!!!

      10
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      Рейтинг: +1899

      alll-333 > Masteralex 12 декабря, 20:54

      полностью согласен!

      3
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      Рейтинг: +3629

      мы_не_рабы > Masteralex 12 декабря, 21:32

      Совершенно согласен. В Париже был фирменный позор всему европейскому футболу! Черные - ещё те провокаторы. А после того, как обычного уголовника в америке возвели в святые, они вообще обнаглели.

      2
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      Рейтинг: +3010

      raritet 12 декабря, 20:18

      И что? Есть сомнения что это не наша страна. Да такая как есть. Море проблем и везде. Он же не сказал что это Германия. И Слава Богу. Есть еще патриоты. Хотя вроде бы и футболисты. Что есть повод влепить технарь Сочи?

      4
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