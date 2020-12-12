Жоаозиньо – о конфликте с Хинкелем: «Не умеют проигрывать. Мы все уладили на месте»

Футболист «Сочи» Жоаозиньо объяснил конфликт с тренером «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ. Сочинцы минимально победили.

«Думаю, они нервничали после такого проигрыша, но это нормально. Все хотят побеждать. К счастью, выиграли мы, а в этой ситуации мы всe уладили на месте. Ударил ли я тренера «Спартака»? Как это возможно, если он потом подошeл ко мне общаться. Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать», – сказал Жоаозиньо.