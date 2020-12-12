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  • Жоаозиньо – о конфликте с Хинкелем: «Не умеют проигрывать. Мы все уладили на месте»

Жоаозиньо – о конфликте с Хинкелем: «Не умеют проигрывать. Мы все уладили на месте»

12 декабря 2020, 20:01
4

Футболист «Сочи» Жоаозиньо объяснил конфликт с тренером «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ. Сочинцы минимально победили.

«Думаю, они нервничали после такого проигрыша, но это нормально. Все хотят побеждать. К счастью, выиграли мы, а в этой ситуации мы всe уладили на месте. Ударил ли я тренера «Спартака»? Как это возможно, если он потом подошeл ко мне общаться. Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать», – сказал Жоаозиньо.

  • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
  • «Сочи» занимает 5-е место.
  • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что в перерыве ему предложили покинуть Россию.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Жоаозиньо
Комментарии (4)
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порт
1607792926
Опять кб решили после проигрыша устроить шоу.
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akku
1607794847
Сами себе проиграли, какое к там ,,шоу,,. Куда наш спорт катится, обидно.
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Chingis17rus
1607797326
На полиграф браильца))
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paracetamol
1607798317
Показывали его в подтрибунном помещении. Он там был среди свиноводов всем по пояс. Как он мог бы их побить?
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