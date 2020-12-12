Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Жоаозиньо – о конфликте с Хинкелем: «Не умеют проигрывать. Мы все уладили на месте»

    Футболист «Сочи» Жоаозиньо объяснил конфликт с тренером «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ. Сочинцы минимально победили.

    «Думаю, они нервничали после такого проигрыша, но это нормально. Все хотят побеждать. К счастью, выиграли мы, а в этой ситуации мы всe уладили на месте. Ударил ли я тренера «Спартака»? Как это возможно, если он потом подошeл ко мне общаться. Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать», – сказал Жоаозиньо.

    • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • «Сочи» занимает 5-е место.
    • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что в перерыве ему предложили покинуть Россию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2020 20:01
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9599

      paracetamol 12 декабря, 21:38

      Показывали его в подтрибунном помещении. Он там был среди свиноводов всем по пояс. Как он мог бы их побить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      Chingis17rus 12 декабря, 21:22

      На полиграф браильца))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      akku 12 декабря, 20:40

      Сами себе проиграли, какое к там ,,шоу,,. Куда наш спорт катится, обидно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2487

      neim 12 декабря, 20:11

      Да и вообще текст ни о чём. Кто сказал, что сказал, кто ударил, а кто даже и не думал ...
      Так, ради интриги выложили "блогеры" местные, дабы рейтинг свой поправить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5019

      порт 12 декабря, 20:08

      Опять кб решили после проигрыша устроить шоу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18350

      silver29 12 декабря, 20:03

      Жоаозиньо ЕГЭ по русскому на 99 баллов сдал ? или тедеско португальский выучил ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81319
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru