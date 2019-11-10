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    Защитник «Сочи» Миладинович: «При втором голе ЦСКА мяч вышел в аут»

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что ЦСКА забил гол с нарушением правил в матче 16-го тура РПЛ.

    «Мы с ребятами потом смотрели повтор: при втором голе ЦСКА мяч вышел в аут. Разберем потом все голы.

    От ЦСКА ждали такой игры, поэтому поражение – наша ошибка. Отдали все силы, но не получилось. Возможно, не стоило играть во втором тайме на удержание», – сказал Миладинович.

    • ЦСКА дважды уступал «Сочи» по ходу матча, но в итоге победил – 3:2.
    • Команда Виктора Гончаренко занимает третье место, сочинцы замыкают турнирную таблицу.

    text

    Публикация от text (@premierliga)

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +997

      Niko 29 минут назад

      Во первых вообще не факт что мяч пересёк полностью, во вторых ещё 3 передачи после этого было, че вы спали?
      В третьих пеналь в ваши ворота тоже не было за руку?
      В четвёртых на второй тайм вы вышли как наши на матч с Уфой не так давно, тупо стояли отстаивали 2:1. Поделом. Все по делу. Судья помогал Сочи куда больше чем ЦСКА

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2005

      Майор Дзагоев 29 минут назад

      А у вас пеналь липовый. Так что все равно проиграли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      Dizgen 31 минуту назад

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