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  • Защитник «Сочи» Миладинович: «При втором голе ЦСКА мяч вышел в аут»

Защитник «Сочи» Миладинович: «При втором голе ЦСКА мяч вышел в аут»

10 ноября 2019, 20:40
13

Защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что ЦСКА забил гол с нарушением правил в матче 16-го тура РПЛ.

«Мы с ребятами потом смотрели повтор: при втором голе ЦСКА мяч вышел в аут. Разберем потом все голы.

От ЦСКА ждали такой игры, поэтому поражение – наша ошибка. Отдали все силы, но не получилось. Возможно, не стоило играть во втором тайме на удержание», – сказал Миладинович.

  • ЦСКА дважды уступал «Сочи» по ходу матча, но в итоге победил – 3:2.
  • Команда Виктора Гончаренко занимает третье место, сочинцы замыкают турнирную таблицу.

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Публикация от text (@premierliga)

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Миладинович Иван
Комментарии (13)
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Dizgen
1573408829
100%
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Майор Дзагоев
1573408926
А у вас пеналь липовый. Так что все равно проиграли
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Niko
1573408965
Во первых вообще не факт что мяч пересёк полностью, во вторых ещё 3 передачи после этого было, че вы спали? В третьих пеналь в ваши ворота тоже не было за руку? В четвёртых на второй тайм вы вышли как наши на матч с Уфой не так давно, тупо стояли отстаивали 2:1. Поделом. Все по делу. Судья помогал Сочи куда больше чем ЦСКА
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Ubuntu
1573411944
Пенальти в Ворота ЦСКА назначен ни за что. Пенальти в ворота Сочи не поставили за игру рукой. Ушёл мяч или не ушёл однозначно не сказать, каждый трактует по своему
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Elisey13
1573412408
А в штрафной игра рукой просмотрели? Пенальти за что поставили смотрели?))
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paracetamol
1573414032
Видать нашлись деньжата у Гинера на судейскую бригаду, занял где-то.
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СвинкаСправедливости
1573417285
Болелы коней это просто нечто.
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Мага 13
1573417565
опять арбитры накосячили по полной, столько ляпов... в итоге судейством остались недовольны все.
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Dmitriy 87
1573423162
Появился ВАР а вопросов стало только больше...
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portero
1573444676
Вопрос к помощникам, главный не мог видеть.
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