Защитник «Сочи» Миладинович: «При втором голе ЦСКА мяч вышел в аут»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что ЦСКА забил гол с нарушением правил в матче 16-го тура РПЛ.
«Мы с ребятами потом смотрели повтор: при втором голе ЦСКА мяч вышел в аут. Разберем потом все голы.
От ЦСКА ждали такой игры, поэтому поражение – наша ошибка. Отдали все силы, но не получилось. Возможно, не стоило играть во втором тайме на удержание», – сказал Миладинович.
- ЦСКА дважды уступал «Сочи» по ходу матча, но в итоге победил – 3:2.
- Команда Виктора Гончаренко занимает третье место, сочинцы замыкают турнирную таблицу.
Источник: Sport24