«Нижний Новгород» взял в аренду защитника «Сочи» Миладиновича

Защитник «Сочи» Иван Миладинович перешел в «Нижний Новгород».
Команда Александра Кержакова арендовала 26-летнего серба до конца сезона-2021/22. Он будет выступать под 15-м номером.
Примечательно, что «Нижний Новгород» объявил об аренде футболиста на следующий день после победы над «Сочи» (1:0) в 1-м туре РПЛ.
- Миладинович в минувшем сезоне РПЛ провел 24 матча за «Сочи», забил один гол.
- Серб заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»