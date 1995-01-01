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    «Нижний Новгород» взял в аренду защитника «Сочи» Миладиновича

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович перешел в «Нижний Новгород».

    Команда Александра Кержакова арендовала 26-летнего серба до конца сезона-2021/22. Он будет выступать под 15-м номером.

    Примечательно, что «Нижний Новгород» объявил об аренде футболиста на следующий день после победы над «Сочи» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

    • Миладинович в минувшем сезоне РПЛ провел 24 матча за «Сочи», забил один гол.
    • Серб заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5992

      Fusballer 1 час назад

      Круговорот игроков в филиалах)))

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