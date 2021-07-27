«Нижний Новгород» взял в аренду защитника «Сочи» Миладиновича

Защитник «Сочи» Иван Миладинович перешел в «Нижний Новгород».

Команда Александра Кержакова арендовала 26-летнего серба до конца сезона-2021/22. Он будет выступать под 15-м номером.

Примечательно, что «Нижний Новгород» объявил об аренде футболиста на следующий день после победы над «Сочи» (1:0) в 1-м туре РПЛ.