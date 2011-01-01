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    Миладинович: «Если игроки «Зенита» переходят в «Сочи», это не значит, что мы их фарм-клуб»

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, как относится к тому, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

    — Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?

    — Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в «Сочи» — это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с «Зенитом» у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2-2 много чего могло бы произойти.

    — Вы когда-то общались с Борисом Ротенбергом?

    — Лично не общался, но он приезжает смотреть игры и заходит в раздевалку. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы.

    • Миладинович заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
    • 26-летний серб в этом сезоне провел 17 матчей за «Сочи», забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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