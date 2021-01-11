Миладинович: «Если игроки «Зенита» переходят в «Сочи», это не значит, что мы их фарм-клуб»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, как относится к тому, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

— Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?

— Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в «Сочи» — это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с «Зенитом» у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2-2 много чего могло бы произойти.

— Вы когда-то общались с Борисом Ротенбергом?

— Лично не общался, но он приезжает смотреть игры и заходит в раздевалку. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы.