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  • Миладинович: «Если игроки «Зенита» переходят в «Сочи», это не значит, что мы их фарм-клуб»

Миладинович: «Если игроки «Зенита» переходят в «Сочи», это не значит, что мы их фарм-клуб»

11 января 2021, 16:49
16

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, как относится к тому, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».

— Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?

— Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в «Сочи» — это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с «Зенитом» у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2-2 много чего могло бы произойти.

— Вы когда-то общались с Борисом Ротенбергом?

— Лично не общался, но он приезжает смотреть игры и заходит в раздевалку. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы.

  • Миладинович заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
  • 26-летний серб в этом сезоне провел 17 матчей за «Сочи», забил один гол.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Миладинович Иван
Комментарии (16)
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zarsm
1610375451
Ага, рассказывай, клоун))
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cheranevgenn
1610382350
Xочeшь много ceкca?! Здесь девки дaют без дeнег и обязательcтв, проcто любят SЕХ ------- https://chl.li/hotse
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Dr.Metal
1610385308
Именно это и значит
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Hektor 84
1610386678
Все знают и ни кто ничего не может сделать
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Hektor 84
1610386802
Сколько переходов уже произошло и я ни разу не слышал о суммах выплат за трансферы. Как будто они бесплатно в Сочи переходят.
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Ганнибал Лектор
1610387107
Ну все правильно - владельцы то разные. Просто они очень дружны между собой. Один помогает другому сильными игроками, адаптированными к чемпионату, другой за это решает проблемы первого с финансовым фэйр-плэй, покупая неликвид, закисший на лавке, по завышенной цене. Но если однажды бухгалтерия этой "дружбы" станет достоянием общественности - проблемы будут у обоих. Это как минимум
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Дядя Серёжа
1610414040
Сочи - это априори фарм город
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