Миладинович: «Если игроки «Зенита» переходят в «Сочи», это не значит, что мы их фарм-клуб»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, как относится к тому, что его команду называют фарм-клубом «Зенита».
— Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?
— Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в «Сочи» — это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с «Зенитом» у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2-2 много чего могло бы произойти.
— Вы когда-то общались с Борисом Ротенбергом?
— Лично не общался, но он приезжает смотреть игры и заходит в раздевалку. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы.
- Миладинович заявил, что получит российский паспорт в 2021 году.
- 26-летний серб в этом сезоне провел 17 матчей за «Сочи», забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»