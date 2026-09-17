Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Иван Миладинович - статистика

Астана
14 августа 1994 (32)
#45 | Защитник
187 см
Сербия | Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
54' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
4
0
0
2
0
Астана
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
54' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
4 : 1
26.07.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Иртыш
2 : 2
16.05.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
1' - 77'
32'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
1' - 90'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
11.04.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
1
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
6
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+