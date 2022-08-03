Агент: «Миладинович не будет пользоваться правилом ФИФА, это было бы не очень красиво»

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, заверил, что игрок не будет приостанавливать контракт с клубом.
– Есть правило ФИФА, которым он может воспользоваться в любой момент.
– Он не будет пользоваться этим правилом, это было бы не очень красиво по отношению к клубу. Все-таки он сложился как игрок именно в «Сочи». Плюс Миладинович получил российский паспорт, он уже наш с вами соотечественник.
- 27-летний Миладинович стоит 800 тысяч евро.
- Игрок в «Сочи» с 2018 года.
- Трофеев в карьере Миладиновича нет.
Источник: «РБ Спорт»