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    Агент: «Миладинович не будет пользоваться правилом ФИФА, это было бы не очень красиво»

    Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, заверил, что игрок не будет приостанавливать контракт с клубом.

    — Есть правило ФИФА, которым он может воспользоваться в любой момент.

    — Он не будет пользоваться этим правилом, это было бы не очень красиво по отношению к клубу. Все-таки он сложился как игрок именно в «Сочи». Плюс Миладинович получил российский паспорт, он уже наш с вами соотечественник.

    • 27-летний Миладинович стоит 800 тысяч евро.
    • Игрок в «Сочи» с 2018 года.
    • Трофеев в карьере Миладиновича нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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