Агент: «Миладинович не будет пользоваться правилом ФИФА, это было бы не очень красиво»

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, заверил, что игрок не будет приостанавливать контракт с клубом.

– Есть правило ФИФА, которым он может воспользоваться в любой момент.

– Он не будет пользоваться этим правилом, это было бы не очень красиво по отношению к клубу. Все-таки он сложился как игрок именно в «Сочи». Плюс Миладинович получил российский паспорт, он уже наш с вами соотечественник.