Экс-защитник «Сочи» Миладинович объяснил, почему не участвовал в выборах президента России

Бывший футболист «Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий за «Тобол», пропустил президентские выборы в РФ.

Голосование проходило с 15 по 17 марта.

У Владимира Путина 87,28% поддержки.

Также на пост главы государства претендовали Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

– В России недавно проходили выборы президента. Вы, как обладатель российского паспорта, голосовали?

– Не успел. У меня проблема с коленом, и в эти дни я проходил терапию в Белграде. Целые дни проводил на реабилитации, в машине, в дороге.

Если бы успевал, пошел бы и проголосовал за Путина. В Сербии его очень любят и уважают. Он и сам доказывает, что является одним из сильнейших, если не самым сильным президентом мире.

И он показывает, что с Россией невозможно поступать так, как кто-то хочет.

– Если бы вы встретились с Владимиром Путиным, о чем бы его попросили?

– Я спортсмен, и в политику не лезу. Он все и без меня знает, как надо. Я бы был рад просто познакомиться и сфоткаться с президентом. Мне этого достаточно.