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    • Экс-защитник «Сочи» Миладинович объяснил, почему не участвовал в выборах президента России

    Экс-защитник «Сочи» Миладинович объяснил, почему не участвовал в выборах президента России

    Бывший футболист «Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий за «Тобол», пропустил президентские выборы в РФ.

    • Голосование проходило с 15 по 17 марта.
    • У Владимира Путина 87,28% поддержки.
    • Также на пост главы государства претендовали Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

    – В России недавно проходили выборы президента. Вы, как обладатель российского паспорта, голосовали?

    – Не успел. У меня проблема с коленом, и в эти дни я проходил терапию в Белграде. Целые дни проводил на реабилитации, в машине, в дороге.

    Если бы успевал, пошел бы и проголосовал за Путина. В Сербии его очень любят и уважают. Он и сам доказывает, что является одним из сильнейших, если не самым сильным президентом мире.

    И он показывает, что с Россией невозможно поступать так, как кто-то хочет.

    – Если бы вы встретились с Владимиром Путиным, о чем бы его попросили?

    – Я спортсмен, и в политику не лезу. Он все и без меня знает, как надо. Я бы был рад просто познакомиться и сфоткаться с президентом. Мне этого достаточно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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