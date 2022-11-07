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    Миладинович не думает об игре за сборную России. У серба есть гражданство РФ

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопросы о получении российского гражданства.

    – Паспорт получил еще весной.

    – Но вы до сих пор считаетесь легионером.

    – Пока что да. Но сейчас с количеством легионеров проблем нет.

    – Учитывая, что вы получили российский паспорт, значит, хотели бы оставаться в России и дальше?

    – Да, конечно.

    – О будущем после истечения контракта еще не думали?

    – У меня контракт еще на полтора года. Так что пока сфокусирован на игре за клуб. О будущем не думал.

    – За сборную России не хотели бы сыграть?

    – Об этом даже не думаю.

    – Почему?

    – Я слишком много пропустил из-за травмы и других неприятных ситуаций. Поэтому сейчас хочу просто как можно больше играть.

    • 28-летний Миладинович играет в России с 2018 года.
    • Сменить спортивное гражданство он сможет не раньше лета 2023 года, если продолжит жить в РФ все это время.

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    Источник: «РБ Спорт»

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