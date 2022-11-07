Миладинович не думает об игре за сборную России. У серба есть гражданство РФ

Защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопросы о получении российского гражданства.
– Паспорт получил еще весной.
– Но вы до сих пор считаетесь легионером.
– Пока что да. Но сейчас с количеством легионеров проблем нет.
– Учитывая, что вы получили российский паспорт, значит, хотели бы оставаться в России и дальше?
– Да, конечно.
– О будущем после истечения контракта еще не думали?
– У меня контракт еще на полтора года. Так что пока сфокусирован на игре за клуб. О будущем не думал.
– За сборную России не хотели бы сыграть?
– Об этом даже не думаю.
– Почему?
– Я слишком много пропустил из-за травмы и других неприятных ситуаций. Поэтому сейчас хочу просто как можно больше играть.
- 28-летний Миладинович играет в России с 2018 года.
- Сменить спортивное гражданство он сможет не раньше лета 2023 года, если продолжит жить в РФ все это время.
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Источник: «РБ Спорт»