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    Миладиновича дисквалифицировали на четыре матча за удар Чалова

    По итогам заседания КДК РФС защитник «Сочи» Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, сообщает твиттер клуба.

    Сербский игрок наказан за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова.

    Ранее Миладинович записал для Чалова видео с извинениями за то, что сломал форварду нос.

    • В конце матча между «Сочи» и ЦСКА Миладинович в борьбе с Чаловым попал оппоненту рукой в нос, в результате чего армеец получил перелом.
    • Главный арбитр игры Виталий Мешков на случившееся не отреагировал.

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      Aleksandeer 12 минут назад

      Значит не зря извинялся перед Чаловым,т.к.
      на заседании все в красках рассказали. А так могло бы быть и похуже.

      0
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      Рейтинг: +440

      RUSARM 14 минут назад

      И что теперь толку,очки кто вернет??? А это показуха,тогда дайте мочам техническое поражение со счетом 3-0,вот тогда и будет правильно!!!

      3
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      Рейтинг: +11304

      slavutiq70 > RUSARM 2 минуты назад

      Ну так во всем мире дисквалифицировают за грубость,,,и за ошибки судей технари не где не дают,,,,,,да и не возможно это,,,

      0
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