Миладиновича дисквалифицировали на четыре матча за удар Чалова

По итогам заседания КДК РФС защитник «Сочи» Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, сообщает твиттер клуба.

Сербский игрок наказан за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Миладинович записал для Чалова видео с извинениями за то, что сломал форварду нос.