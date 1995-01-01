Миладиновича дисквалифицировали на четыре матча за удар Чалова

Значит не зря извинялся перед Чаловым,т.к.
на заседании все в красках рассказали. А так могло бы быть и похуже.
По итогам заседания КДК РФС защитник «Сочи» Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, сообщает твиттер клуба.
Сербский игрок наказан за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова.
Ранее Миладинович записал для Чалова видео с извинениями за то, что сломал форварду нос.
- В конце матча между «Сочи» и ЦСКА Миладинович в борьбе с Чаловым попал оппоненту рукой в нос, в результате чего армеец получил перелом.
- Главный арбитр игры Виталий Мешков на случившееся не отреагировал.