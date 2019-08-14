Миладинович записал для Чалова видео с извинениями

Если это специально, должны тогда наказать! Если нет, понять и простить!
По информации Sport24, защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед нападающим ЦСКА Федором Чаловым за удар локтем в матче 5-го тура РПЛ.
Сербский футболист отправил россиянину видео, в котором он просит прощения за то, что сломал форварду нос.
- Ранее РФС вызвал Миладиновича на заседание КДК по поводу эпизода с разбитым носом Чалова.
- В конце матча между «Сочи» и ЦСКА Миладинович в борьбе с Чаловым попал оппоненту рукой в нос, в результате чего армеец получил перелом. Главный арбитр игры Виталий Мешков на случившееся не отреагировал.