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    Миладинович записал для Чалова видео с извинениями

    По информации Sport24, защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед нападающим ЦСКА Федором Чаловым за удар локтем в матче 5-го тура РПЛ.

    Сербский футболист отправил россиянину видео, в котором он просит прощения за то, что сломал форварду нос.

    • Ранее РФС вызвал Миладиновича на заседание КДК по поводу эпизода с разбитым носом Чалова.
    • В конце матча между «Сочи» и ЦСКА Миладинович в борьбе с Чаловым попал оппоненту рукой в нос, в результате чего армеец получил перелом. Главный арбитр игры Виталий Мешков на случившееся не отреагировал.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +438

      Elisey13 44 минуты назад

      Если это специально, должны тогда наказать! Если нет, понять и простить!

      0
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      Рейтинг: +768

      Genz 1 час назад

      Изменения не принимтся. В эпизоде борьбы за мяч не было. Сочинец умышленно ударил локтем. 5 матчей дисквалификации или в следующем туре ему сломают колено пополам

      0
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      Рейтинг: +326

      Chingis17rus > Genz 1 час назад

      ты Чалов что ли?) договорятся пацаны или нет, выпишут дискву или нет, спорт чистым не бывает. А что извинился это правильно.

      1
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      Рейтинг: +125

      СвинкаСправедливости > Genz 42 минуты назад

      В эпизоде не было борьбы за мяч, поэтому причину воздействия на защитника руками я не вижу.

      0
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      Рейтинг: +855

      Стаz 1 час назад

      3 очка никто не вернет.

      2
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      Рейтинг: +125

      СвинкаСправедливости > Стаz 39 минут назад

      А вы на них претендовали, что ли?

      0
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      Рейтинг: +855

      Стаz > СвинкаСправедливости 17 минут назад

      А мы это кто?

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