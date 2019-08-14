Миладинович записал для Чалова видео с извинениями

По информации Sport24, защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед нападающим ЦСКА Федором Чаловым за удар локтем в матче 5-го тура РПЛ.

Сербский футболист отправил россиянину видео, в котором он просит прощения за то, что сломал форварду нос.