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    Игроки «Нижнего Новгорода» поздравили Миладиновича с днем рождения. Он в больнице с ЧМТ

    Футболисты «Нижнего Новгорода» в преддверии матча четвертого тура РПЛ против «Уфы» (1:2) поздравили с днем рождения полузащитника команды Ивана Миладиновича. Они растянули заготовленный баннер.

    Клуб пожелал сербу возвращения на поле после травмы.

    • Футболист получил повреждение головы во время матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
    • У него диагностировали черепно-мозговую травму.
    • 27-летний серб находился в реанимации в состоянии средней тяжести.

    Кержаков: «Миладиновичу намного лучше»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Нижнего Новгорода»

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