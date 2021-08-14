Игроки «Нижнего Новгорода» поздравили Миладиновича с днем рождения. Он в больнице с ЧМТ

Футболисты «Нижнего Новгорода» в преддверии матча четвертого тура РПЛ против «Уфы» (1:2) поздравили с днем рождения полузащитника команды Ивана Миладиновича. Они растянули заготовленный баннер.
Клуб пожелал сербу возвращения на поле после травмы.
- Футболист получил повреждение головы во время матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- У него диагностировали черепно-мозговую травму.
- 27-летний серб находился в реанимации в состоянии средней тяжести.
С днем рождения, Иван! Ждeм возвращения в строй!!! pic.twitter.com/FX1eryya9H— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) August 14, 2021
Кержаков: «Миладиновичу намного лучше»