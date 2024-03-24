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    • Миладинович раскрыл, сколько денег ему хватало для жизни в Сочи

    Миладинович раскрыл, сколько денег ему хватало для жизни в Сочи

    Бывший футболист «Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий за «Тобол», рассказал, понравилось ли ему жить в российском южном городе.

    – Насколько дорогой для жизни город Сочи?

    – Не знаю, насколько дорогой, но для жизни – прекрасный. Климат, условия. Видно, что люди туда вкладывают деньги. Мне там было очень комфортно, плюс оттуда летал прямой рейс до Белграда.

    Что касается цен, в сравнении Белградом плюс-минус одинаково. Но все зависит от твоего выбора. Можешь поехать в ресторан, где заплатишь 1000 долларов, а можешь – в спокойное тихое место, где покормят за 100 долларов.

    – Сколько у вас в Сочи уходило на жизнь в месяц?

    – По-разному. Иногда тратил и 500 тысяч рублей в месяц, иногда 200, иногда 100, иногда 50. Если пошел заниматься шопингом с семьей, потратил побольше.

    Но на нормальную жизнь там точно хватит 200 тысяч. Когда я жил один, обедал в клубе, завтракал дома, а вечером ем очень мало – в итоге иногда выходило по 50 тысяч в месяц.

    • 29-летний Миладинович выступал за «Сочи» с 2018 по 2023 год.
    • У серба есть гражданство РФ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:58
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