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Александр Соболев
Новости
Александр Соболев - новости
Завершил карьеру
30 марта 1995 (31)
| Нападающий
183 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Соболев ответил «Факелу» на сообщение об агрономах
2024.03.01 11:33
29
Основные правила футбола – кратко о главном
2023.12.17 22:50
Первый тренер Соболева: «Пускай Абаскаль перезагружает карьеру»
2023.11.10 08:08
4
«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть отмену гола Соболева в ворота «Краснодара»
2023.11.08 16:46
7
В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде
2023.10.20 01:20
47
Тарасова назвала виновного в конфликте Абаскаля и Соболева
2023.10.19 19:26
5
Стало известно, вернулся ли Соболев в общую группу «Спартака» после конфликта с Абаскалем
2023.10.19 17:03
2
ЦСКА высмеял конфликт Соболева и Абаскаля
2023.10.18 16:55
11
Стала известна истинная причина конфликта Абаскаля и Соболева
2023.10.18 16:41
7
Мостовой назвал причину проблем Абаскаля с игроками «Спартака»
2023.10.18 15:35
1
Стало известно, когда Соболев вернется в состав «Спартака»
2023.10.18 14:05
1
Канчельскис язвительно отреагировал на конфликт Соболева и Абаскаля в «Спартаке»
2023.10.18 13:51
2
Блоги
«Спартак» абсолютно логично обыграл ЦСКА. Но счет не главное, главное – эмоции
2023.05.21 20:40
Пост
За что Карасев удалил Рошу в эпизоде с неприличным жестом Соболева
2023.05.21 18:30
12
Пост
Огненное дерби «Спартака» и «Динамо»: шесть мячей на двоих, голы Соболева в юбилейную встречу, игроки падали после матча
2023.04.08 21:45
3
Пост
Дзюба – Шрек, Шунин – Халк, Баринов – Шерлок Холмс. Мы попросили нейросеть сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультиков
2023.03.29 13:24
6
Пост
Как дела у сборной перед матчами с Ираном и Ираком: Миранчук и Головин не сыграют, Карпин показывает мемы про себя
2023.03.21 13:00
6
Пост
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2023.03.05 10:42
10
Пост
Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира»
2023.03.03 10:50
46
Пост
Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих
2022.11.27 21:32
100
Видео
«2-3 бутылки пива». Вратарь команды Джикии и Соболева рассказал о премиальных
2022.10.01 18:38
Черчесов: «Смолов проводит последние игры не так ярко. Дзюба, Заболотный и Соболев не однотипны»
2021.05.11 21:20
24
Соболев – о красной карточке Ахметова: «Стопроцентная. От шипов досталось прилично»
2021.05.10 17:58
16
Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»
2020.06.28 19:34
5
Мостовой – о контракте Соболева в «Спартаке»: «Нынешние зарплаты искусственно раздуты»
2020.05.04 00:57
9
Черчесов: «Соболев оказывается в более серьезной конкурентной среде. Для сборной это хорошо»
2020.02.07 10:59
4
Дюпин, Соболев, Ионов, Дзюба и Шомуродов – претенденты на звание лучшего игрока июля в РПЛ
2019.07.30 18:38
6
Игрок «Енисея» Соболев: «Дзюба – это столб»
2019.02.03 15:38
15
Фото
Форвард «Томи» Соболев перешел в «Крылья Советов»
2017.12.30 08:27
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