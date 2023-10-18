Канчельскис язвительно отреагировал на конфликт Соболева и Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об отстранении форварда Александра Соболева.
«Отстранять из-за опозданий на завтрак? Скорее всего, это бред. Такого нигде нет. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел. Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть. В «Спартаке» какие-то разборки идут постоянно, это смешно», – заявил Канчельскис.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»