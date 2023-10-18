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    • Канчельскис язвительно отреагировал на конфликт Соболева и Абаскаля в «Спартаке»

    Канчельскис язвительно отреагировал на конфликт Соболева и Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об отстранении форварда Александра Соболева.

    «Отстранять из-за опозданий на завтрак? Скорее всего, это бред. Такого нигде нет. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел. Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть. В «Спартаке» какие-то разборки идут постоянно, это смешно», – заявил Канчельскис.

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3197

      АЛЕКС 58 31 минуту назад

      Карреру слили,и рыжего сольют. Свинки это могут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1373

      Krics 1 час назад

      Андрей,рассказывай о Динамо или это не в тренде?,ихмо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16764

      Алексей З 1 час назад

      В любом мужском коллективе бывают конфликтные ситуации , так что "доброжелателям" Спартака можно не торпедировать эту тему.
      Канчельскис , а в хозяйстве сэра Алекса Фергюсона всегда тишь гладь была , бутсы в футболистов не летали ?

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