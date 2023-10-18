Мостовой назвал причину проблем Абаскаля с игроками «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о конфликте наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

«Проблемы Соболева с дисциплиной? Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с игроками не удивляют. По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три позиции, у них больше нет нападающих», – заявил Мостовой.