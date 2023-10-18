Мостовой назвал причину проблем Абаскаля с игроками «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о конфликте наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.
«Проблемы Соболева с дисциплиной? Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с игроками не удивляют. По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три позиции, у них больше нет нападающих», – заявил Мостовой.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
- Матч «Спартак» – «Пари НН» пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.
Источник: «РБ Спорт»