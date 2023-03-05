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    Какой вы футболист?

    Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой

    18-й тур РПЛ, первый в весенней части, начался с двух ничьих. В первом матче «Факел» и «Химки» сыграли 1:1. Во втором – «Спартак» и «Урал» не выявили победителя, 2:2.

    Правда, во втором тайме состоялся эпизод, который мог привести «Спартак» к победе. Но арбитр Виталий Мешков отменил его и искуственно создал огромную бурю негодования. Что же произошло в этом эпизоде.

    Что произошло в том моменте: арбитр ошибся, гол Соболева случился после свистка

    Момент случился на 86-й минуте. По действиям.

    1. Квинси забрасывает в штрафную, и там кипер «Урала» Илья Помазун сталкивается со своим игроком. Рядом был Кристофер Мартинс.

    2. Мяч отлетает к Александру Соболеву, и тот бьет, пока Помазун поднимается, но не успевает занять нужную для сейва позицию.

    3. Мяч влетает в пустые ворота – но гол, как и удар Соболева, случился уже после свистка Мешкова.

    Арбитр пошел смотреть повтор, но формально это не изменило бы эпизод, поскольку удар и гол Соболева случились после свистка. То есть действия не входили в хронологию игры.

    Бывший арбитр Игорь Федотов оценил этот эпизод так: «Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции ВАР. Арбитр ведет свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек еще молодых судей учит».

    Для Виталия Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

    Соболев крайне недоволен случившимся

    Вот реакция действующих лиц на эпизод:

    • Александр Соболев: «Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет. «Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться. Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов».

    • Виктор Гончаренко: «Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели».

    • Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов: «Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена, и это будет сделано».

    • Леонид Федун: «Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча».

    Фото: официальный сайт «Матч ТВ», телеграм-канал «Спартака», официальный сайт «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    05.03.2023 10:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 5 марта, 14:23

      Ну так можно себя и с "Золотым мячом" поздравить, и с чемпионством в мире. А чего, если бы поляки не отказались играть отбор, Россия бы выиграла ЧМ и Сопелев стал бы лучшим игроком турнира. Можно поздравлять.

      1
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      Рейтинг: +309

      Strig > Fialet 5 марта, 19:10

      БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫ И ВЕЖЛИВЫ! ПОНЯТНО!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      balam 5 марта, 13:37

      как в северной корее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      shamrib 5 марта, 10:52

      Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 5 марта, 10:50

      В кубке КБ так не возмущались!

      1
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      Рейтинг: +2326

      моэм 5 марта, 07:17

      Есть факт - гол забитый после свистка ....который обычно НИКОГДА не засчитывается ....причиной же свистка мог стать тот факт , что на линии вратарской был Мартинс и кульбит вратаря , когда тот же Мартинс , возможно спровоцировал или же мог спровоцировать , по мнению судьи ,столкновение игрока и вратаря ...все орут несправедливость !....но НИ СЛОВА о роли одного из главных участников эпизода - Мартинсе.....сквозит однобокость суждений , необъективность , предубеждение и предвзятость ....полное ощущение . что из красно-белых ПРАВДЫ никто не хочет .

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > моэм 5 марта, 10:54

      Свини могут набирать очки только по свински. А Питере фолили с самого начала, на что судья не реагировал. С Локо была явная провокация со вторым голом. Вчера ч-ж краснопузик толкнул защитника на вратаря, в результате чего ворота остались без оного... Сколько это может продолжаться, может выкинуть это свинское позорище куда подальше из нашего чемпа?

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > paracetamol 5 марта, 11:01

      Зачем выкидывать далеко? В Пердив их!..)))

      1
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      Рейтинг: +3603

      anatolich72 > paracetamol 5 марта, 14:23

      Иди бананы кушать. У вас больше половины команды ч-е.

      0
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      Рейтинг: +399

      Боцман52 > моэм 5 марта, 21:12

      Так как раз для этого арбитрам сейчас дано указание, доигрывать такие эпизоды до конца (на давать свисток). А уже после может вмешаться VAR. Где же здесь однобокость суждений. После просмотров повторов, стало понятно, что никакого нарушения не было. Просто судья допустил грубую ошибку, рано свистнув.

      0
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      Рейтинг: +1483

      Урия Гип 5 марта, 00:10

      у них свои правила и своя турнирная таблица.

      3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 22:08

      Господин Соболев, купите очки и посмотрите счет на табло!!!!!!!!

      3
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