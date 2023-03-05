Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой

18-й тур РПЛ, первый в весенней части, начался с двух ничьих. В первом матче «Факел» и «Химки» сыграли 1:1. Во втором – «Спартак» и «Урал» не выявили победителя, 2:2.

Правда, во втором тайме состоялся эпизод, который мог привести «Спартак» к победе. Но арбитр Виталий Мешков отменил его и искуственно создал огромную бурю негодования. Что же произошло в этом эпизоде.

Что произошло в том моменте: арбитр ошибся, гол Соболева случился после свистка

Момент случился на 86-й минуте. По действиям.

1. Квинси забрасывает в штрафную, и там кипер «Урала» Илья Помазун сталкивается со своим игроком. Рядом был Кристофер Мартинс.

2. Мяч отлетает к Александру Соболеву, и тот бьет, пока Помазун поднимается, но не успевает занять нужную для сейва позицию.

3. Мяч влетает в пустые ворота – но гол, как и удар Соболева, случился уже после свистка Мешкова.

Арбитр пошел смотреть повтор, но формально это не изменило бы эпизод, поскольку удар и гол Соболева случились после свистка. То есть действия не входили в хронологию игры.

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил этот эпизод так: «Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции ВАР. Арбитр ведет свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек еще молодых судей учит».

Для Виталия Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

Соболев крайне недоволен случившимся

Вот реакция действующих лиц на эпизод:

• Александр Соболев: «Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет. «Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться. Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов».

• Виктор Гончаренко: «Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели».

• Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов: «Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена, и это будет сделано».

• Леонид Федун: «Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча».

Фото: официальный сайт «Матч ТВ», телеграм-канал «Спартака», официальный сайт «Спартака»