Основные правила футбола – кратко о главном

Футбол – самый популярный вид спорта на планете, объединивший множество людей по всему миру. Миллионы болельщиков с интересом следят за матчами, в которых участвуют профессиональные спортсмены. Не менее любим и массовый футбол. Мы достаем из шкафа застиранную форму, надеваем видавшие виды кроссовки и бежим играть во двор, а кто-то – на школьную коробку или в ближайший парк. Кажется, что футбол – не только самый распространенный, но и самый простой вид спорта. Но если суть игры знакома почти всем, то некоторые футбольные тонкости для многих остаются загадкой. В этой статье мы разберем основные правила игры – коротко и максимально доступно. Если все написанное покажется вам слишком очевидным, покажите этот текст тому, кто пока не очень хорошо разбирается в футболе. Поехали!

Цель игры

Основная цель игры в футбол – забить как можно больше голов в ворота соперника, а пропустить как можно меньше. Побеждает та команда, которая за отведенное время справляется с этими задачами лучше, чем соперник. Впрочем, в отдельно взятой игре участники могут преследовать и другие задачи. Например, тренер команды, уже решившей свои турнирные цели, может выпустить на поле молодых футболистов для того, чтобы оценить их игровые способности. Но и в этом случае критерии успеха будут теми же самыми – надо забить больше голов, чем соперник.

Длительность матча

Стандартный футбольный матч длится 90 минут и разбит на два тайма по 45 минут каждый. Между таймами предусмотрен 15-минутный перерыв. В отличие от некоторых других видов спорта (например, хоккея и баскетбола), в футболе во время игровых пауз судья не останавливает таймер. Обычно в конце первого и второго таймов арбитр назначает добавленное время.

В кубковых турнирах формат меняется. В случае ничейного результата по итогам матча судья назначает дополнительное время – два коротких тайма по 15 минут каждый с небольшим перерывом между ними. Если по итогам дополнительного времени команды так и не выявят сильнейшую, исход матча решается в серии пенальти.

Игроки каждой из команд по очереди исполняют удары с 11-метровой отметки. Если после десяти ударов победителя выявить не удается, начинается игра до промаха.

В некоторых турнирах пенальти назначают сразу по окончании основного времени. Есть и альтернативные способы определение победителя – например, «золотой гол», когда в дополнительных таймах играют до первого забитого мяча.

Размеры футбольного поля

В футбол играют на поле прямоугольной формы. Меньшие стороны поля называют линиями ворот. Там располагаются ворота играющих команд. Бо́льшие стороны называют боковыми линиями – они длиннее в полтора-два раза. Размеры футбольных полей варьируются. Допустимы следующие значения: от 90 до 120 метров в длину и от 45 до 90 метров в ширину. Поле покрыто натуральным или искусственным газоном. Матчи между профессиональными командами чаще проводят на натуральном газоне.

Поперек поля проходит центральная линия, которая выделяется белой разметкой. Эта линия делит игровое пространство на две равные половины. Каждая закрепляется за одной из команд. После перерыва участники матча меняются сторонами. Также белой разметкой выделяют:

Центральный круг с точкой в центре поля – оттуда игроки разыгрывают мяч в начале таймов и после пропущенных голов.

Штрафную площадь . В ее пределах вратарь каждой из команд может играть руками. За нарушения в этой зоне судья может назначить пенальти в ворота защищающейся стороны.

Вратарскую площадь . Находится внутри штрафной площади. Из пределов вратарской голкипер или другой игрок выполняет удар от ворот.

Угловые секторы. Обозначены флажками и полукруглыми знаками на каждом углу поля. Из этой зоны атакующая команда выполняет угловые удары.

Футбольные ворота

Посередине линий ворот расположены сами ворота, состоящие из двух штанг и одной перекладины, на которые натянута сетка. Корпус ворот окрашивают в белый цвет. Их размер строго регламентирован – 2,44 метра в высоту и 7,32 метра в ширину.

Составы играющих команд

В игре принимают участие по 11 футболистов с каждой стороны – 10 полевых и 1 вратарь. По ходу матча тренерский штаб обычно проводит замены – одни игроки уходят с поля, другие выходят вместо них. Обычно разрешается до пяти замен в каждой команде.

Футболисты делятся на амплуа. Игровые позиции определяют место и задачи того или иного спортсмена на поле. Заявленное расположение игроков бывает довольно условным – во время матча они могут свободно перемещаться по полю и брать на себя роли других футболистов. Есть четыре основных амплуа.

Вратарь (голкипер)

В отличие от десяти полевых игроков, носит форму другого цвета. Единственный участник матча, который может играть руками в своей штрафной площади. В составе каждой команды на поле может находиться лишь один вратарь. Основная задача голкипера – отражать удары по своим воротам. В современном футболе игроки этого амплуа часто выполняют функции защитников – как при атаке, так и при обороне своих ворот.

Защитники

Основная функция игроков этого амплуа – оборона своих ворот. Защитники препятствуют атакам соперника. Действуют преимущественно на своей половине поля, но могут подключаться и к атакам своей команды. Делятся на центральных и фланговых защитников.

Полузащитники (хавбеки)

Связывают оборону своей команды с атакой. Когда мяч у соперника, помогают своим в защите. В момент владения участвуют в розыгрышах и создают голевые моменты для нападающих. Могут завершать атаки и сами. Полузащитники делятся на более конкретные амплуа – опорники, плеймейкеры, атакующие хавбеки. Также есть разделение на центральных и фланговых полузащитников.

Нападающие (форварды)

Главная задача нападающих – забивать голы в ворота соперника. По ходу матча форварды стремятся открыться под передачу от вратаря, защитников или полузащитников. Нападающие также делятся на разные амплуа: вингеры или фланговые форварды, ложные девятки, играющие в оттяжке и центрфорварды, действующие ближе всего к чужим воротам.

Тренерский штаб и персонал

Футбольную команду возглавляет главный тренер. Его главные задачи, как правило, сформулированы следующим образом – подготовка игроков к матчам на тренировках и разработка стратегии развития команды (краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной). Главный тренер перед каждой игрой определяет стартовый состав и тактическую схему своей команды, а во время матча производит замены. В тренерский штаб также входят ассистенты главного тренера, медицинский персонал, специалисты по физподготовке и аналитики. Важную роль в функционировании команды и работе клуба в целом играют технический и спортивный директора – они, в числе прочего, занимаются оформлением новичков, продлением контрактов с игроками, контролируют закупку тренировочного и игрового оборудования и т.д.

Судьи (арбитры)

Футбольный матч обслуживает судейская бригада. Она состоит из главного арбитра, двух боковых, резервного судьи и видеоассистента. Главный судья следит за соблюдением правил на футбольном поле. Только он имеет право останавливать и возобновлять игру. В случае нарушения участниками матча правил может применять дисциплинарные меры. Иногда арбитр ограничивается устным предупреждением, но может показать нарушителям желтую или красную карточку. Две желтые карточки автоматически превращаются в красную и приводят к удалению провинившегося участника игры.

Желтую карточку показывают за грубое нарушение правил: удар по ногам, подножку, срыв перспективной атаки и т.д. Прямую красную карточку могут показать за особо грубое нарушение: подкат в ноги сзади, опасный удар шипами бутс в область голени соперника или «фол последней надежды» (происходит в ситуации, когда обороняющийся игрок лишает атакующего явной возможности забить гол, умышленно нарушая правила).

Футбольная форма

Основная одежда игроков – футболка и шорты. Футболки могут быть с длинными или с короткими рукавами. На спине у каждого футболиста должен быть нанесен закрепленный за ним игровой номер. Форму производят спортивные бренды. Для каждой команды разрабатывают свой дизайн. Как правило, клубы используют узнаваемые фирменные цвета. На основании этих цветов часто появляются прозвища команд, используемые в болельщицкой среде – «красно-белые», «сине-гранатовые», «сливочные» и т.д. Большинство профессиональных команд имеют несколько актуальных вариантов игровой формы – домашнюю, гостевую и резервную. Единственной обязательной защитной экипировкой для игроков являются щитки. Это специальные пластины, которые защищают большеберцовую кость спортсменов. Поверх щитков футболисты надевают гетры.

Некоторые футболисты натягивают их до колена или выше, некоторые играют со спущенными гетрами – правилами это не запрещено. Футболисты носят специальную обувь, которая обеспечивает им максимальный контроль мяча и сцепление с газоном – бутсы.

Обычно на подошве бутс расположены шипы.

Стандартные положения

Мяч вводят в игру одним из стандартных положений. Первый удар по мячу, начальный удар, выполняют из центра поля в начале каждого тайма или после забитых голов. Бросок с боковой линии после выхода мяча за пределы поля называют аутом. После выхода мяча за линию ворот от атакующей команды назначают удар от ворот. Если мяч пересек эту же линию от игрока защищающейся команды, арбитр назначает угловой удар.

За нарушения вне штрафной площади фиксируют штрафной и свободный удары. За фол в штрафной площади обороняющаяся команда получает пенальти.

Игрок атакующей команды пробивает по воротам с отметки в 11 метрах от ворот. В момент удара в штрафной могут находиться только бьющий и вратарь. Если игру остановили не из-за нарушения правил, арбитр назначает спорный мяч.

Мяч

Футбольный мяч должен иметь сферическую форму. Существует пять основных размеров мяча. Для официальных игр подходит самый большой вариант, остальные используют во время тренировок или в детском футболе. Длина окружности мяча должна составлять 68-70 сантиметров, вес от 410 до 450 грамм.

Гол

Гол засчитывается в том случае, если мяч полностью пересек линию разметки между штангами футбольных ворот. В момент взятия ворот футболисты не должны нарушать правила игры. Например, нельзя забивать гол рукой, даже если касание было неумышленным.