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    ЦСКА высмеял конфликт Соболева и Абаскаля

    ЦСКА в клубном Telegram-канале пошутил над нападающим «Спартака» Александром Соболевым из-за отстранения от тренировок красно-белых.

    Под фотографиями с тренировки армейцев опубликована запись: «Хороший завтрак – залог успешной тренировки».

    • Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», конфликт произошел из-за того, что Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» (0:4) и пропустил дерби с ЦСКА (2:2).

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4287

      шахта Заполярная 8 минут назад

      Лучше бы в конюшне прибрались.

      0
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      Рейтинг: +2676

      Январь 59 28 минут назад

      Не рано ли, дельфин нначинает интриги в Спартаке? Его ли это уровень? Куда он лезет ? Завтра отправят в дубль до конца сезона, и штрафами обложат. А потом на трансфер и прощайтесь с дельфином.

      0
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      Рейтинг: +4554

      ПалкоВводецъ (returned) 54 минуты назад

      Смех с этих хряков. Неликвид дельфин критикует аутсайдера физрука. Гыгыгы

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