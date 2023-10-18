ЦСКА высмеял конфликт Соболева и Абаскаля

ЦСКА в клубном Telegram-канале пошутил над нападающим «Спартака» Александром Соболевым из-за отстранения от тренировок красно-белых.
Под фотографиями с тренировки армейцев опубликована запись: «Хороший завтрак – залог успешной тренировки».
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- По информации телеграм-канала «Мутко против», конфликт произошел из-за того, что Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» (0:4) и пропустил дерби с ЦСКА (2:2).
Источник: ПФК ЦСКА