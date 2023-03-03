Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира»

В начале марта возвращается чемпионат России. Главная интрига – гонка за чемпионство, которая развернется между «Зенитом» и «Спартаком». За две недели до возобновления турнира мы запустили обсуждение в редакции на вопрос: «Кто станет чемпионом РПЛ?»

Дальше – наши мнения. Читайте, спорьте и делитесь своим в комментариях.

Владислав Журин – «Зенит»

Нечего тут выдумывать и витать в облаках, высасывать из пальца несуществующие интриги. «Зениту» и в этом сезоне никто не помешает поднять кубок РПЛ, ставший для Питера уже своим, родным. Есть шестиочковый отрыв, все легионеры остались, рисунок игры, приносящий результат, вряд ли куда-то подевался за зиму.

Однако при всем этом я допускаю и хочу это увидеть, что дорога к этому чемпионству не окажется прям сладкой булочкой. Могут быть потери, может быть приближение «Спартака» или кого-то другого еще ближе, чем на шесть очков. Вполне могут задышать в спину «Зениту», короче говоря. Нам покажется подъехавшая интрига, но это будет лишь повод для Питера переключить передачу и выступить в концовке так, что первая строчка останется за ними.

Итог: интригу мы, может, и прочувствуем, но встречать нового чемпиона – нет, это вряд ли. Но ошибиться буду рад!

Кирилл Михайлов – «Зенит»

Одновременно с грустью и злостью приходится проговаривать очевидные вещи – интрига в чемпионате России мертва. То, что «Зенит» никому не догнать, стало понятно не сегодня, и даже не в ноябре. Когда минувшей весной и летом из РПЛ повалили легионеры, питерцы оставались при своем, продлевая ярких обрусевших бразильцев, и только укреплялись, подписывая на скамейку бывшего лидера «Спартака» и второго бомбардира прошлого сезона РПЛ.

Ощущение предрешенности, которое не покидало ценителей русского футбика последние годы, обострилось этой зимой. Когда на замену Ловрену приходит парень, за которого «Реал» готов отвалить 40 миллионов, а в придачу дается право гарантированно подписать нового Неймара, – вера в конкурентный и непредсказуемый чемпионат улетучивается. Этот «Зенит» слишком сильно оторван от российской футбольной (и не только футбольной) действительности и представляет из себя лигочемпионский продукт, который в условиях изоляции обречен на вечные чемпионства.

Дмитрий Самойлов – «Зенит»

Я нейтральный болельщик. Таким интереснее, чтобы чемпион хоть иногда менялся. Но предпосылок к этому пока не видно.

Отыграть 6 очков за 13 туров очень тяжело при любых условиях. А когда у «Зенита» лучший с запасом состав в РПЛ, практически невозможно.

Тем более, у «Спартака» я вижу гораздо больше потенциальных проблем. Главная из них – Квинси Промес. Голландец был лучшим в московской команде осенью, а сейчас он пропускает сборы, и это обязательно отразится на его игре.

Очный матч будет в Санкт-Петербурге, где «Зенит» традиционно выступает очень мощно. Не верю в победу «Спартака» на «Газпром Арене».

А еще в трех последних турах команда Семака встретится с «Факелом», «Сочи» и «Оренбургом». Вполне допускаю, что в случае горячей концовки чемпионата «Зенит» 100% обеспечит нужный результат в играх с... ну назовем их «партнерами».

На участие в гонке за золото кого-то, кроме «Зенита» и «Спартака», не рассчитываю. Так что ожидаю пятого подряд чемпионства петербуржцев и более конкурентной борьбы за трофей в следующем сезоне!

Евгений Найданов – «Зенит»

С чемпионством все понятно: первое место уверенно возьмет «Зенит». У клуба большой очковый запас, очная игра со «Спартаком» в Петербурге, где «Зенит» не проигрывает принципиальному сопернику уже больше десяти лет, а еще лучший в лиге состав. В общем, команда Семака в пятый раз подряд выиграет РПЛ и нанесет на эмблему вторую звезду.

Второе место займет «Спартак», у которого восемь домашних матчей из оставшихся 13, в том числе игра в Москве с «Ростовом» – главным конкурентом в борьбе за серебро. В конце сезона Абаскаль героически уйдет из клуба, несмотря на недавнее продление контракта, а его место займет Карпин.

«Химки» и «Торпедо» вылетят, «Локо» заберется в десятку благодаря блистательному дуэту Пиняев-Дзюба.

Илья Егоров – «Спартак»

Герой одного ужастика, в котором играл Брэд Питт, говорил: «Если 9 из 10 человек говорят одно, то долг десятого не согласиться с ними». Поэтому я говорю: чемпионом будет «Спартак».

Что не так с «Зенитом»? Да все ок: запас по очкам, бразильцы на месте, периодически лучшая игра в лиге. Но я смотрю на это вербальное и турнирное противостояние «Спартака» и «Зенита» со стороны и вижу больше уверенности в «Спартаке». Почему? Потому что это эмоции, это более идейный футбол. У «Зенита» остались Малком, Клаудиньо и другие топари? Не беда – «Спартак» отвечает голами и ассистами пары Промес-Соболев. Шесть очков отрыва? В масштабе 13 туров это не такая уж большая разница.

Поэтому голосую за «Спартак». Но раз уж я начал свой отрывок с цитаты, то закончу еще одной, фразой Брюса Ли: «Мой главный – я сам». Помешать «Спартаку» стать чемпионом могут только его локальные неудачи – они будут дополнением вероятной классной формы «Зенита». А не наоборот.

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Фото: официальный сайт РПЛ, официальный сайт «Зенита»