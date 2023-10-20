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  • В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде

В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде

20 октября 2023, 01:20
47

«Спартак» еще не вернулся к матчам РПЛ после игр сборных, а внутри клуба уже полыхает. Сейчас объектом обсуждения для медиа стали взаимоотношения Александра Соболева и Гильермо Абаскаля. По данным некоторых источников, они идеально показывают атмосферу в команде, которая далека от идеала.

Что говорят инсайды: Соболев игнорировал завтраки с командой, за что Абаскаль и отстранил его

По порядку:

• По данным инсайдера Ивана Карпова, у Соболева проблемы с дисциплиной, и это привело к разборкам. Абаскаль отстранил его от тренировок в общей группе до возвращения из сборной. Плюс Соболев регулярно пропускает командные завтраки. В первый раз Абаскаль сделал ему замечание. Во второй раз начался скандал. Когда Соболев проигнорировал завтрак с командой в третий раз, на неделе после матча с «Крыльями», Абаскаль оштрафовал его.

• Metaratings сразу же сообщили, что у Соболева и Абаскаля конфликт и взаимные претензии.

• У «Матч ТВ» следующая информация: Соболев эмоционально ответил на жесткие претензии Абаскаля, это и дало старт ссоре.

• «Чемпионат» заявил о недовольстве российских игроков Абаскалем: легионерам он дает послабления, а с них спрашивает по полной.

Как прокомментировал эту ситуацию «Спартак»

Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов сделал короткое заявление:

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.

По поводу Соболева – он только сегодня [18 октября] вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке».

Но это не первый конфликт в «Спартаке» в этом сезоне

В последнее время стал меньше играть Георгий Джикия. Матч в 7-м туре РПЛ стал пока что для него последним в «Спартаке» в чемпионате: после него Джикия 4 встречи провел на скамейке (против «Сочи», «Динамо», «Крыльев» и ЦСКА). В связи с этим выступал уже агент Джикии Вадим Шпинев.

Сначала он сказал [после матча с «Динамо»]: «Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

Потом: «Мне сложно сказать [повлияет ли сокращение игрового времени Джикии на продление контракта]. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнение тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет».

В еще одном интервью Шпинев попытался объяснить предпочтения Абаскаля в обороне «Спартака»: «Я бы не сказал, что это [игру Дуарте] сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах».

Сам Джикия в медиапространстве спокойно комментирует свое время в этом сезоне, но уже заявил, что в будущем, вероятно, расскажет обо всем в интервью. Чуть позже Иван Карпов рассказал о готовности «Спартака» продлить контракт с Джикией на следующих условиях:

1. Защитник будет выкладываться на тренировках.

2. Он согласится с изменением роли, если и дальше будет оставаться на скамейке.

3. Зарплата останется на том же уровне – 2 млн евро в год.

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Джикия Георгий Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (47)
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paracetamol
1697708473
Свинарник и есть свинарник. Всех уволить, включая физрука, и набрать новых зимой!
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VVM1964
1697709224
По ходу Соболев просто чувствует себя не заменимым, что и требовалось доказать - ОПРОМЕТЧИВОЕ РЕШЕНИЕ отдать сразу двух центр форвардов, только покупка нового или возвращение Шамара, сможет хоть как то сбить спесь с него !!! Ну и конечно надо как-то "опускать на землю" этого зазвездившегося ( впрочем для ощущения себя звездой первой величины даже оснований не так много ) !!!
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SLADE2019
1697711123
Писал, пишу и дай Бог, чтобы поскорее перестал бы. С такой рожей, как у Соболева не может быть человек нормальным. Пусть побыстрее переберется куда нибудь. Пока тренер на посту, его требования подобного рода надо выполнять.
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alefreddy
1697716454
Джикия слабый стал вот и присел на скамейку и место в сборной потерял не спроста
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alp
1697719190
соболь считает, походу, что он сам себе тренер... гнать его надо спартаку. иначе будет задница..
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oyabun
1697722814
Вы заметили, что начали мусолить "конфликт в Спартаке!" как раз за несколько дней до игры? Две недели молчали, а тут надо накинуть на вентилятор. Жалкие писаки.
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шахта Заполярная
1697726910
Комментарий удален.
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Romio-xxx
1697728716
Раза 4 сегодня заходил на сайт и эта статья всегда висит на самом верху.Редакция,вы там хайп от слухов про Спартак ловите,или что?Как Спартак проиграл,то куча интервью от всякой подворотни здесь появляется на несколько дней.Но вот самое интересное я заметил,что когда проиграет Зенит,то статей в разы меньше и не висят они тут дольше 2-3 часов,Вы лучше сиськи чьи то выложите)))Наводит на мысль,что кто то тут явно за голубых и против красно-белых...
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ilichkadr
1697735034
ОПГ "Ромашка" с новыми действующими лицами и исполнителями. Абаскаля сливают?
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Цугундeр
1697780595
)) А где вчерашние 58 комментов? Модератора задрало читать про войну розовых и голубых рож и он тупо снёс всё это хозяйство. А Алёшеньку З. вообще в бан удалил. С синей карточкой.))
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