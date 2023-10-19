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    • В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде

    В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде

    «Спартак» еще не вернулся к матчам РПЛ после игр сборных, а внутри клуба уже полыхает. Сейчас объектом обсуждения для медиа стали взаимоотношения Александра Соболева и Гильермо Абаскаля. По данным некоторых источников, они идеально показывают атмосферу в команде, которая далека от идеала.

    Что говорят инсайды: Соболев игнорировал завтраки с командой, за что Абаскаль и отстранил его

    По порядку:

    • По данным инсайдера Ивана Карпова, у Соболева проблемы с дисциплиной, и это привело к разборкам. Абаскаль отстранил его от тренировок в общей группе до возвращения из сборной. Плюс Соболев регулярно пропускает командные завтраки. В первый раз Абаскаль сделал ему замечание. Во второй раз начался скандал. Когда Соболев проигнорировал завтрак с командой в третий раз, на неделе после матча с «Крыльями», Абаскаль оштрафовал его.

    • Metaratings сразу же сообщили, что у Соболева и Абаскаля конфликт и взаимные претензии.

    • У «Матч ТВ» следующая информация: Соболев эмоционально ответил на жесткие претензии Абаскаля, это и дало старт ссоре.

    • «Чемпионат» заявил о недовольстве российских игроков Абаскалем: легионерам он дает послабления, а с них спрашивает по полной.

    Как прокомментировал эту ситуацию «Спартак»

    Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов сделал короткое заявление:

    «Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.

    По поводу Соболева – он только сегодня [18 октября] вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке».

    Но это не первый конфликт в «Спартаке» в этом сезоне

    В последнее время стал меньше играть Георгий Джикия. Матч в 7-м туре РПЛ стал пока что для него последним в «Спартаке» в чемпионате: после него Джикия 4 встречи провел на скамейке (против «Сочи», «Динамо», «Крыльев» и ЦСКА). В связи с этим выступал уже агент Джикии Вадим Шпинев.

    Сначала он сказал [после матча с «Динамо»]: «Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

    Потом: «Мне сложно сказать [повлияет ли сокращение игрового времени Джикии на продление контракта]. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнение тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет».

    В еще одном интервью Шпинев попытался объяснить предпочтения Абаскаля в обороне «Спартака»: «Я бы не сказал, что это [игру Дуарте] сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах».

    Сам Джикия в медиапространстве спокойно комментирует свое время в этом сезоне, но уже заявил, что в будущем, вероятно, расскажет обо всем в интервью. Чуть позже Иван Карпов рассказал о готовности «Спартака» продлить контракт с Джикией на следующих условиях:

    1. Защитник будет выкладываться на тренировках.

    2. Он согласится с изменением роли, если и дальше будет оставаться на скамейке.

    3. Зарплата останется на том же уровне – 2 млн евро в год.

    Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +22076

      Cleaner 9 минут назад

      Стыдно за команду. Склока за склокой в Спартаке...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3507

      alefreddy 25 минут назад

      Джикия слабый стал вот и присел на скамейку и место в сборной потерял не спроста

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1621

      SLADE2019 1 час назад

      Писал, пишу и дай Бог, чтобы поскорее перестал бы. С такой рожей, как у Соболева не может быть человек нормальным. Пусть побыстрее переберется куда нибудь. Пока тренер на посту, его требования подобного рода надо выполнять.

      1
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      Рейтинг: +22076

      Cleaner > SLADE2019 9 минут назад

      Кому такой неадекват в команде нужен???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35732

      VVM1964 2 часа назад

      По ходу Соболев просто чувствует себя не заменимым, что и требовалось доказать - ОПРОМЕТЧИВОЕ РЕШЕНИЕ отдать сразу двух центр форвардов, только покупка нового или возвращение Шамара, сможет хоть как то сбить спесь с него !!! Ну и конечно надо как-то "опускать на землю" этого зазвездившегося ( впрочем для ощущения себя звездой первой величины даже оснований не так много ) !!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +31515

      JTherry > VVM1964 1 час назад

      этой "истории" уже 3 недели, а вытащил ее на свет из пыльного ящика автор самого неприличного телеграм-кАнала о футболе - алкаш Карпов перед начинающимся туром неспроста: так хочется болельщику проводниц за счет Спартака лайков собрать в своей телеге, навешав лапши на уши болелам... у локо Галактионов еле держится не плаву, зато в Спартаке Карпов "разглядел" в подзорную трубу "скандал"...) и всю эту хрень собирают блохеры из "вражеских лагерей" - дрезина и конеферма...

      4
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      Рейтинг: +1776

      rac531 > JTherry 1 час назад

      Не совсем согласен)
      Нагучев такое же желтое г-но, как Карпов.

      2
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      Рейтинг: +31515

      JTherry > rac531 56 минут назад

      про немытых блохеров и так уже всё сказано-пересказано, плодятся, как блохи на старых клячах...) целый срач-кАнал запустили для хейта...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22076

      Cleaner > JTherry 7 минут назад

      Собрали гоблинов в команду, а теперь их оправдываете...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19446

      paracetamol 2 часа назад

      Свинарник и есть свинарник. Всех уволить, включая физрука, и набрать новых зимой!

      5
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      Рейтинг: +1655

      Taps > paracetamol 2 часа назад

      Проще всех пустить на бекон.
      *
      А если финансовую проверку устроить ? Всех посодят ?

      2
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      Рейтинг: +1621

      SLADE2019 > Taps 1 час назад

      Случайно нажал тебе плюсик. Ну да ладно. Ты в своем газпроме проверки проводи, народные деньги, как никак, а от частных клубов отстань, не твое это дело (кстати и не мое). Разберутся как нибудь.

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