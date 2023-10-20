В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде

«Спартак» еще не вернулся к матчам РПЛ после игр сборных, а внутри клуба уже полыхает. Сейчас объектом обсуждения для медиа стали взаимоотношения Александра Соболева и Гильермо Абаскаля. По данным некоторых источников, они идеально показывают атмосферу в команде, которая далека от идеала.

Что говорят инсайды: Соболев игнорировал завтраки с командой, за что Абаскаль и отстранил его

По порядку:

• По данным инсайдера Ивана Карпова, у Соболева проблемы с дисциплиной, и это привело к разборкам. Абаскаль отстранил его от тренировок в общей группе до возвращения из сборной. Плюс Соболев регулярно пропускает командные завтраки. В первый раз Абаскаль сделал ему замечание. Во второй раз начался скандал. Когда Соболев проигнорировал завтрак с командой в третий раз, на неделе после матча с «Крыльями», Абаскаль оштрафовал его.

• Metaratings сразу же сообщили, что у Соболева и Абаскаля конфликт и взаимные претензии.

• У «Матч ТВ» следующая информация: Соболев эмоционально ответил на жесткие претензии Абаскаля, это и дало старт ссоре.

• «Чемпионат» заявил о недовольстве российских игроков Абаскалем: легионерам он дает послабления, а с них спрашивает по полной.

Как прокомментировал эту ситуацию «Спартак»

Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов сделал короткое заявление:

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.

По поводу Соболева – он только сегодня [18 октября] вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке».

Но это не первый конфликт в «Спартаке» в этом сезоне

В последнее время стал меньше играть Георгий Джикия. Матч в 7-м туре РПЛ стал пока что для него последним в «Спартаке» в чемпионате: после него Джикия 4 встречи провел на скамейке (против «Сочи», «Динамо», «Крыльев» и ЦСКА). В связи с этим выступал уже агент Джикии Вадим Шпинев.

Сначала он сказал [после матча с «Динамо»]: «Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

Потом: «Мне сложно сказать [повлияет ли сокращение игрового времени Джикии на продление контракта]. Есть заявление руководства «Спартака» о намерении продлить контракт, после этого ничего не менялось и других заявлений не было. Но я не знаю мнение тренера. Если руководство поменяет свои намерения, они скажут нам об этом. Остальное – догадки. Нет фактов, говорящих о том, что ничего не будет или же что-то будет».

В еще одном интервью Шпинев попытался объяснить предпочтения Абаскаля в обороне «Спартака»: «Я бы не сказал, что это [игру Дуарте] сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах».

Сам Джикия в медиапространстве спокойно комментирует свое время в этом сезоне, но уже заявил, что в будущем, вероятно, расскажет обо всем в интервью. Чуть позже Иван Карпов рассказал о готовности «Спартака» продлить контракт с Джикией на следующих условиях:

1. Защитник будет выкладываться на тренировках.

2. Он согласится с изменением роли, если и дальше будет оставаться на скамейке.

3. Зарплата останется на том же уровне – 2 млн евро в год.

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press