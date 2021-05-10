Соболев – о красной карточке Ахметова: «Стопроцентная. От шипов досталось прилично»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отмену красной карточки полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

– В дерби с ЦСКА ты не забил, зато «заработал» для соперника удаление. Позже КДК РФС отменил красную карточку Ахметова. Несправедливо?

– Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод – это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично. Многие потом просили прислать фото повреждения. Кстати, в недавнем матче «Химок» с «Уралом» было похожее удаление.

– Некоторые продолжают критиковать тебя за частые падения. Как к этому относишься?

– В команде мне никто об этом не говорит, а многочисленные эксперты пусть имеют свое мнение; я на них внимания не обращаю. Вот к словам Олега Ивановича Романцева прислушался, но он меня «дельфином» не называл, а просто дал футбольный совет – крепче держаться на ногах.