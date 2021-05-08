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    Соболев – о красной карточке Ахметова: «Стопроцентная. От шипов досталось прилично»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отмену красной карточки полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

    – В дерби с ЦСКА ты не забил, зато «заработал» для соперника удаление. Позже КДК РФС отменил красную карточку Ахметова. Несправедливо?

    – Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод – это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично. Многие потом просили прислать фото повреждения. Кстати, в недавнем матче «Химок» с «Уралом» было похожее удаление.

    – Некоторые продолжают критиковать тебя за частые падения. Как к этому относишься?

    – В команде мне никто об этом не говорит, а многочисленные эксперты пусть имеют свое мнение; я на них внимания не обращаю. Вот к словам Олега Ивановича Романцева прислушался, но он меня «дельфином» не называл, а просто дал футбольный совет – крепче держаться на ногах.

    • Ахметова удалили на 37-й минуте.
    • Евгений Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2793

      neveldomha 17 минут назад

      Синяк покажи, трепло.

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      Рейтинг: +2447

      Nerlinger 37 минут назад

      Молчала бы дельфиниха Соболиха !!! Это ты ещё против Венблума с Шемберасом не играл !!! Вот бы эмоций было, вообще бы больше на дерби не выходил !!!

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      Рейтинг: +12110

      Skull_Boy 57 минут назад

      Шипы шипами, но он СПЕРВА сыграл в мяч, а дальше учебник физики для 7 класса в помощь

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      Рейтинг: +13022

      Dominator777 1 час назад

      КДК отменило красную карточку. Все. Комментарии излишни. Каким же дебилом нужно быть, чтобы после этого комментировать этот эпизод. Впрочем для дельфинов эти правила не действуют. Но не надо забывать, что и дельфины тонут!

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