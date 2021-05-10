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  • Соболев – о красной карточке Ахметова: «Стопроцентная. От шипов досталось прилично»

Соболев – о красной карточке Ахметова: «Стопроцентная. От шипов досталось прилично»

10 мая 2021, 17:58
16

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отмену красной карточки полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

– В дерби с ЦСКА ты не забил, зато «заработал» для соперника удаление. Позже КДК РФС отменил красную карточку Ахметова. Несправедливо?

– Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод – это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично. Многие потом просили прислать фото повреждения. Кстати, в недавнем матче «Химок» с «Уралом» было похожее удаление.

– Некоторые продолжают критиковать тебя за частые падения. Как к этому относишься?

– В команде мне никто об этом не говорит, а многочисленные эксперты пусть имеют свое мнение; я на них внимания не обращаю. Вот к словам Олега Ивановича Романцева прислушался, но он меня «дельфином» не называл, а просто дал футбольный совет – крепче держаться на ногах.

  • Ахметова удалили на 37-й минуте.
  • Евгений Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр Ахметов Ильзат
Комментарии (16)
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Dominator777
1620660973
КДК отменило красную карточку. Все. Комментарии излишни. Каким же дебилом нужно быть, чтобы после этого комментировать этот эпизод. Впрочем для дельфинов эти правила не действуют. Но не надо забывать, что и дельфины тонут!
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Skull_Boy
1620662338
Шипы шипами, но он СПЕРВА сыграл в мяч, а дальше учебник физики для 7 класса в помощь
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Nerlinger
1620663541
Молчала бы дельфиниха Соболиха !!! Это ты ещё против Венблума с Шемберасом не играл !!! Вот бы эмоций было, вообще бы больше на дерби не выходил !!!
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neveldomha
1620664710
Синяк покажи, трепло.
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Ганнибал Лектор
1620666512
Мало того, что ныряльщик и симулянт, так еще и дэбил. ЭСК отменили красную Ахметова, значит ее не было. Утверждая обратное он оскорбляет ЭСК. Я думаю, к его высеру присмотрятся повнимательнее и учтут
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vlad10180v
1620666856
Нытик и симулянт.
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stop
1620667273
Нет , соболеву верить нельзя , он не мужик !
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Dobroe Teplo za CSKA
1620686179
Соболев - шлюхин сын!!! сыкло, нытик и симулянт!!! Соболев - позор России и любовник дзюбы))))))))
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кто там
1620702576
Дельфин не ной, тебе жиго с подведёнными глазами поцелует где бобо и все пройдёт. Как же круто будет смотреть как в лч этому ублюдку по ногам будут долбить, а он будет скулить судье картинно падая, но там судьи не купленные) Плохо желать травм, но этому свину ее и желаю.
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Dobroe Teplo za CSKA
1620774643
Соболев сын проститутки
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