КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»

Я с этим судейством скоро закончу с футболом, мало того что команды мертвые, так ещё и судьи чудаки
КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, полученную в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».
Ранее ЭСК признала ошибочным решение Павла Кукуяна удалить хавбека ЦСКА за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
«В соответствии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно применeнное удаление футболисту ЦСКА Ахметову.
Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».
- Ахметова удалили на 37-й минуте.
- Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
- «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.