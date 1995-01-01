Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»

    КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, полученную в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Ранее ЭСК признала ошибочным решение Павла Кукуяна удалить хавбека ЦСКА за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

    «В соответствии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно применeнное удаление футболисту ЦСКА Ахметову.

    Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

    • Ахметова удалили на 37-й минуте.
    • Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:42
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21882

      Боцман59rus 7 секунд назад

      Я с этим судейством скоро закончу с футболом, мало того что команды мертвые, так ещё и судьи чудаки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1034

      Atom2020 16 минут назад

      Трактовка фола - это субъективщина ... там нет четких измеряемых критериев ... другой вопрос как такое вообще возможно, что судья на VAR увидел нарушение на красную карточку, судья в поле после просмотра повтора тоже посчитал, что это красная карточка, а затем вылезла экспертно-судейская комиссия и сказала "ви всё врёти" ... оба судьи на матче некомпетентны или ЭСК трактует правила по-другому? ... так и заседали бы тогда сами на VARe. Это маразм вообще какой-то: посадили второго судью с кучей техники для спорных эпизодов, а потом говорят, что оба судьи слепошарые ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -149

      Свин-токсик 1 час назад

      Браво, куски овса, браво. Ни одного решения от КДК в пользу Спартака за весь сезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2096

      river31 1 час назад

      А что же вы результат не отменили? Назначили бы переигровку тогда....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -149

      Свин-токсик > river31 1 час назад

      Слышь, свиньи, вы не обнаглели там? Тебе матч первого круга посмотреть не хочется? Там вы не визжали почему-то, псы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2096

      river31 > Свин-токсик 18 минут назад

      Дурак? Если да, то тогда простительно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -149

      Свин-токсик > river31 14 минут назад

      Память короткая? Иди матч смотри, ***.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8271

      Вомбат 1 час назад

      Я бы этого костолома на месте судей без желтой ни в одной игре не оставлял бы. И красные он зарабатывает чаще, чем получает. Но в том эпизоде действительно была желтая, о чем я уже тут писал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2096

      river31 > Вомбат 1 час назад

      На горчичник согласен, но не на краснуху фол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      CSKA №1 1 час назад

      Ну вот!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6666

      Старикан 2 часа назад

      Ну и зря! С такой игрой Ахметову лучше на трибунах посидеть оставшиеся матчи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      кто там 2 часа назад

      Спартачи: аря судьи купленные, заговор против спама
      Спартачи в то же время: минуточку, судьи же за нас.

      ***** со свистком сломал игру оставив ЦСКА в меньшинстве, мб переигровку что бы было честно? Не?

      А ******* дельфину спартачу, надеюсь в ближайшем матче въедут в ноги так, что бы нырять не пришлось в течении пары месяцев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +689

      ВасяК > кто там 1 час назад

      Какую игру сломал, её и не было!!!А вот после удаления, что-то проклевывалось!!!Так что,не надо!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      mirspirs25 > кто там 1 час назад

      Соболь и правда может доиграться. Никому не желаю травмы, но эти вечные падения и выпрашивания не доведут до добра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4599

      Давид59 2 часа назад

      Исправить ошибку? Это как? Армейцы бОльшую часть матча в меньшинстве играли. Чисто теоретически КДК могли в перерыве матча своё заседание онлайн провести. И вернули бы Ахметова. Вот это было бы "исправили ошибку". А так ЦСКА с баранкой и "исправленной ошибкой"

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10771

      DeStar 2 часа назад

      ну очкиэ то не вернет, а так кучу времени цска играл в меньшенстве

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85063
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru