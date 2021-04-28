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  • КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»

КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»

28 апреля 2021, 15:42
35

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, полученную в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее ЭСК признала ошибочным решение Павла Кукуяна удалить хавбека ЦСКА за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«В соответствии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно применeнное удаление футболисту ЦСКА Ахметову.

Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

  • Ахметова удалили на 37-й минуте.
  • Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ахметов Ильзат Кукуян Павел
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павелий
1619615170
Позор КДК!!!!
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Batyga
1619615479
вы молодцы будете если отмените их тухлую победу
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DeStar
1619616421
ну очкиэ то не вернет, а так кучу времени цска играл в меньшенстве
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Давид59
1619617058
Исправить ошибку? Это как? Армейцы бОльшую часть матча в меньшинстве играли. Чисто теоретически КДК могли в перерыве матча своё заседание онлайн провести. И вернули бы Ахметова. Вот это было бы "исправили ошибку". А так ЦСКА с баранкой и "исправленной ошибкой"
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Старикан
1619618841
Ну и зря! С такой игрой Ахметову лучше на трибунах посидеть оставшиеся матчи!
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CSKA №1
1619619814
Ну вот!!!
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Свин-токсик
1619622148
Браво, куски овса, браво. Ни одного решения от КДК в пользу Спартака за весь сезон.
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Atom2020
1619625225
Трактовка фола - это субъективщина ... там нет четких измеряемых критериев ... другой вопрос как такое вообще возможно, что судья на VAR увидел нарушение на красную карточку, судья в поле после просмотра повтора тоже посчитал, что это красная карточка, а затем вылезла экспертно-судейская комиссия и сказала "ви всё врёти" ... оба судьи на матче некомпетентны или ЭСК трактует правила по-другому? ... так и заседали бы тогда сами на VARe. Это маразм вообще какой-то: посадили второго судью с кучей техники для спорных эпизодов, а потом говорят, что оба судьи слепошарые ...
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Боцман59rus
1619626192
Я с этим судейством скоро закончу с футболом, мало того что команды мертвые, так ещё и судьи чудаки
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САДЫЧОК
1619631685
КДК отменил красную карточку...За такое , ему волчий билет нужно ! На самом деле КДК вредители нашего футбола , в международных играх этот тип неоднократно подведёт команду...
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