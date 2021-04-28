КДК отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»

КДК РФС отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, полученную в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее ЭСК признала ошибочным решение Павла Кукуяна удалить хавбека ЦСКА за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«В соответствии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно применeнное удаление футболисту ЦСКА Ахметову.

Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».