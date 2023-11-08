«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть отмену гола Соболева в ворота «Краснодара»

«Спартак» попросил экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть момент с отмененным взятием ворот после пенальти в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром».
Указанный 11-метровый исполнял Александр Соболев. На 84-й минуте матча нападающий реализовал пенальти, однако арбитр отменил взятие ворот после использования ВАР.
- Матч прошел 1 ноября и закончился победой «Краснодара» (2:3).
- Судьи усмотрели у Соболева двойное касание при выполнении удара с «точки».
Источник: «РИА Новости»