«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть отмену гола Соболева в ворота «Краснодара»

«Спартак» попросил экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть момент с отмененным взятием ворот после пенальти в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром».

Указанный 11-метровый исполнял Александр Соболев. На 84-й минуте матча нападающий реализовал пенальти, однако арбитр отменил взятие ворот после использования ВАР.