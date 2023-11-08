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    • «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть отмену гола Соболева в ворота «Краснодара»

    «Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть отмену гола Соболева в ворота «Краснодара»

    «Спартак» попросил экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть момент с отмененным взятием ворот после пенальти в матче 6-го тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром».

    Указанный 11-метровый исполнял Александр Соболев. На 84-й минуте матча нападающий реализовал пенальти, однако арбитр отменил взятие ворот после использования ВАР.

    • Матч прошел 1 ноября и закончился победой «Краснодара» (2:3).
    • Судьи усмотрели у Соболева двойное касание при выполнении удара с «точки».

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    Источник: «РИА Новости»

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    08.11.2023 16:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 20:44

      Надоело нытьё из свинарни после каждого тура, хотя и тащат их судьи в каждом туре. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 8 ноября, 20:08

      Это заговор, его организовал Газпром.

      1
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 8 ноября, 19:50

      А что там рассматривать? Бил в левый угол, вратарь туда и прыгнул, а мяч рикошетом от левой стопы полетел прямо по центру ворот. Более того матч и исход матча никак не повлиял на места в группе.

      1
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      Рейтинг: +4084

      lordmrv > Январь 59 8 ноября, 21:23

      Вот это ты набредил! Мне очень нравится Краснодар, я буду рад, если он станет чемпионом впервые в своей истории, но вот только не из-за таких моментов.

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 > lordmrv 9 ноября, 10:19

      Я тоже никогда против Спартака ничего не имею. Но когда у дельфина поехала перед мячом левая нога, трудно не заметить косание мяча. Или ты про результат говоришь, считаешь что счет изменит места клубов в группе? Да кстати, а какое отношение имеют эта встреча и этот гол, к месту в турнирной таблицеЧР?

      0
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      Рейтинг: +4084

      lordmrv > Январь 59 18 часов назад

      Спасибо тебе, мы не противники и поддержим друг друга (как я вас в субботу). Но... после даже если и было какое то касание, мяч не тронулся с места. А если бы была ничья, то это минус 2 очка, согласись.

      0
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 8 ноября, 18:37

      своих отмажут как всегда

      2
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 17:18

      Вот это отношения ! "Свистки" за каждый аут отчитываются перед хозяевами из лукойла .

      4
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      Рейтинг: +6710

      fakeid 8 ноября, 17:12

      лучше соберите консилиум по поводу дцп у промкваса.

      4
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 8 ноября, 17:12

      Там полированный болван на ВАРе сидел и нашел, наконец, к чему придраться, показав свою тупость.

      2
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