Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба – Шрек, Шунин – Халк, Баринов – Шерлок Холмс. Мы попросили нейросеть сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультиков

    В последнее время нейросети набирают популярность. Коллеги из Sports.ru делали интервью с ChatGPT. Мы же нашли к обратились к другой нейросети, Midjourney, и попросили ее сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультфильмов с аргументами своей позиции. Получились достаточно неожиданные результаты.

    Артем Дзюба – Шрек: оба крупные, сильные и отличные лидеры, на которых можно положиться в трудных ситуациях.

    Квинси Промес – Соник: оба обладают невероятной скоростью и ловкостью, которые помогают им преодолевать противников.

    Игорь Акинфеев – Человек-паук: оба имеют выдающиеся рефлексы и чувство ответственности за свою команду.

    Сергей Пиняев – Гарри Поттер: оба являются надеждами своих команд, когда дело доходит до волшебных моментов и решающих матчей.

    Роман Зобнин – Флэш: оба обладают большой выносливостью и скоростью, которая позволяет им быть везде на поле и помогать своей команде.

    Арсен Захарян – Тимон из «Короля Льва»: оба маленькие, но хитрые и изобретательные, способные обойти противников своей проворством и ловкостью.

    Малком – Барт Симпсон: оба молодые, талантливые и смелые, готовые бросить вызов авторитетам.

    Антон Шунин – Халк: оба мощные и непреклонные, стоя на страже своих ворот и отражая атаки соперников.

    Федор Чалов – Дастин из сериала «Очень странные дела»: оба молодые, талантливые и упорные, готовые стать лидерами своих команд.

    Владимир Писарский – Питер Пэн: оба энергичные, оптимистичные и неутомимые, всегда верящие в свою команду.

    Клаудиньо – Робин Гуд: оба ловкие и точные, стреляющие в цель издалека, чтобы помочь своей команде победить.

    Данил ГлебовЛеонардо из «Черепашек-ниндзя»: оба являются хорошими тактиками, которые могут вести свою команду к победе.

    Дмитрий Баринов – Шерлок Холмс: оба обладают чутким умом и аналитическими способностями, позволяющими им антиципировать ходы противника и организовывать оборону.

    Николай Комличенко – Геракл: оба сильные и упорные, не останавливаются перед трудностями и всегда стремятся к победе.

    Александр Соболев – Джинн из «Аладдина»: оба умелые и изобретательные, способные использовать свои навыки, чтобы преодолеть противников и сделать невозможное возможным.

    Эдуард Сперцян – Марти Макфлай из «Назад в будущее»: оба молодые, талантливые и амбициозные, способные менять ход матчей своими навыками и упорством.

    Фото: официальный сайт РПЛ, «Кинопоиск»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18342

      ilichkadr 2 часа назад

      Шунин это настоящий Халк. Правда Антошу надо слегка подкрасить и подкормить, а то какой-то он рыжий и тощий ....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3529

      acor94 > ilichkadr 2 часа назад

      Всё верно, халк до превращения в зелёного монстра)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6346

      Enter2006 4 часа назад

      Дзюба уже показал кто он, натянув латексный костюм дэдпула. Осталось только в сексшопе игрушек накупить... Хотя, может он уже так и поступил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17797

      NewLife 5 часов назад

      зюба не Шрек, а шлак)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1512

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Ну сравнили Шуню с Халком. Халка только два. Один в мультике, а другой кудесник мяча Живанилду Виейра де Соуза, более известный как Халк. Шуня это пуговка от парток по сравнению с Халком. Ещё про палешко. Не алладин, а туповатый дельфин. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11