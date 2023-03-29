Дзюба – Шрек, Шунин – Халк, Баринов – Шерлок Холмс. Мы попросили нейросеть сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультиков

В последнее время нейросети набирают популярность. Коллеги из Sports.ru делали интервью с ChatGPT. Мы же нашли к обратились к другой нейросети, Midjourney, и попросили ее сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультфильмов с аргументами своей позиции. Получились достаточно неожиданные результаты.

Артем Дзюба – Шрек: оба крупные, сильные и отличные лидеры, на которых можно положиться в трудных ситуациях.

Квинси Промес – Соник: оба обладают невероятной скоростью и ловкостью, которые помогают им преодолевать противников.

Игорь Акинфеев – Человек-паук: оба имеют выдающиеся рефлексы и чувство ответственности за свою команду.

Сергей Пиняев – Гарри Поттер: оба являются надеждами своих команд, когда дело доходит до волшебных моментов и решающих матчей.

Роман Зобнин – Флэш: оба обладают большой выносливостью и скоростью, которая позволяет им быть везде на поле и помогать своей команде.

Арсен Захарян – Тимон из «Короля Льва»: оба маленькие, но хитрые и изобретательные, способные обойти противников своей проворством и ловкостью.

Малком – Барт Симпсон: оба молодые, талантливые и смелые, готовые бросить вызов авторитетам.

Антон Шунин – Халк: оба мощные и непреклонные, стоя на страже своих ворот и отражая атаки соперников.

Федор Чалов – Дастин из сериала «Очень странные дела»: оба молодые, талантливые и упорные, готовые стать лидерами своих команд.

Владимир Писарский – Питер Пэн: оба энергичные, оптимистичные и неутомимые, всегда верящие в свою команду.

Клаудиньо – Робин Гуд: оба ловкие и точные, стреляющие в цель издалека, чтобы помочь своей команде победить.

Данил Глебов – Леонардо из «Черепашек-ниндзя»: оба являются хорошими тактиками, которые могут вести свою команду к победе.

Дмитрий Баринов – Шерлок Холмс: оба обладают чутким умом и аналитическими способностями, позволяющими им антиципировать ходы противника и организовывать оборону.

Николай Комличенко – Геракл: оба сильные и упорные, не останавливаются перед трудностями и всегда стремятся к победе.

Александр Соболев – Джинн из «Аладдина»: оба умелые и изобретательные, способные использовать свои навыки, чтобы преодолеть противников и сделать невозможное возможным.

Эдуард Сперцян – Марти Макфлай из «Назад в будущее»: оба молодые, талантливые и амбициозные, способные менять ход матчей своими навыками и упорством.

Фото: официальный сайт РПЛ, «Кинопоиск»