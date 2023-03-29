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  • Дзюба – Шрек, Шунин – Халк, Баринов – Шерлок Холмс. Мы попросили нейросеть сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультиков

Дзюба – Шрек, Шунин – Халк, Баринов – Шерлок Холмс. Мы попросили нейросеть сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультиков

29 марта 2023, 13:24
6

В последнее время нейросети набирают популярность. Коллеги из Sports.ru делали интервью с ChatGPT. Мы же нашли к обратились к другой нейросети, Midjourney, и попросили ее сравнить звезд РПЛ с героями фильмов и мультфильмов с аргументами своей позиции. Получились достаточно неожиданные результаты.

Артем Дзюба – Шрек: оба крупные, сильные и отличные лидеры, на которых можно положиться в трудных ситуациях.

Квинси Промес – Соник: оба обладают невероятной скоростью и ловкостью, которые помогают им преодолевать противников.

Игорь Акинфеев – Человек-паук: оба имеют выдающиеся рефлексы и чувство ответственности за свою команду.

Сергей Пиняев – Гарри Поттер: оба являются надеждами своих команд, когда дело доходит до волшебных моментов и решающих матчей.

Роман Зобнин – Флэш: оба обладают большой выносливостью и скоростью, которая позволяет им быть везде на поле и помогать своей команде.

Арсен Захарян – Тимон из «Короля Льва»: оба маленькие, но хитрые и изобретательные, способные обойти противников своей проворством и ловкостью.

Малком – Барт Симпсон: оба молодые, талантливые и смелые, готовые бросить вызов авторитетам.

Антон Шунин – Халк: оба мощные и непреклонные, стоя на страже своих ворот и отражая атаки соперников.

Федор Чалов – Дастин из сериала «Очень странные дела»: оба молодые, талантливые и упорные, готовые стать лидерами своих команд.

Владимир Писарский – Питер Пэн: оба энергичные, оптимистичные и неутомимые, всегда верящие в свою команду.

Клаудиньо – Робин Гуд: оба ловкие и точные, стреляющие в цель издалека, чтобы помочь своей команде победить.

Данил ГлебовЛеонардо из «Черепашек-ниндзя»: оба являются хорошими тактиками, которые могут вести свою команду к победе.

Дмитрий Баринов – Шерлок Холмс: оба обладают чутким умом и аналитическими способностями, позволяющими им антиципировать ходы противника и организовывать оборону.

Николай Комличенко – Геракл: оба сильные и упорные, не останавливаются перед трудностями и всегда стремятся к победе.

Александр Соболев – Джинн из «Аладдина»: оба умелые и изобретательные, способные использовать свои навыки, чтобы преодолеть противников и сделать невозможное возможным.

Эдуард Сперцян – Марти Макфлай из «Назад в будущее»: оба молодые, талантливые и амбициозные, способные менять ход матчей своими навыками и упорством.

Фото: официальный сайт РПЛ, «Кинопоиск»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Спартак ЦСКА Динамо Зенит Крылья Советов Ростов Акинфеев Игорь Дзюба Артем Шунин Антон Зобнин Роман Комличенко Николай Баринов Дмитрий Соболев Александр Промес Квинси Чалов Федор Малком Глебов Данил Пиняев Сергей Сперцян Эдуард Писарский Владимир Захарян Арсен Клаудиньо
Комментарии (6)
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NewLife
1680088828
зюба не Шрек, а шлак)
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Enter2006
1680092517
Дзюба уже показал кто он, натянув латексный костюм дэдпула. Осталось только в сексшопе игрушек накупить... Хотя, может он уже так и поступил.
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ilichkadr
1680096371
Шунин это настоящий Халк. Правда Антошу надо слегка подкрасить и подкормить, а то какой-то он рыжий и тощий ....
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ArReal
1680120878
Вообще...все не впопад!!!!!!!!
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xxJack
1680278482
Дзюба - Я есть Грут.
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