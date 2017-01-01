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    Черчесов: «Соболев оказывается в более серьезной конкурентной среде. Для сборной это хорошо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды.

    – На пресс-конференции перед последними матчами отбора на Евро-2020 вы сказали, что Соболев недостаточно себя проявил, поэтому его не вызвали.

    – Есть вопрос – и есть ответ. Но если игрока нет в сборной, я это стараюсь объяснять. Футболист может прочитать это так же, как обычный болельщик, и сделать для себя выводы.

    – Теперь Соболев в «Спартаке». Шаг в сторону сборной?

    – Интересно будет на него посмотреть, тем более он сыграет с «Локомотивом» (беседа с Черчесовым была незадолго до матча «Спартак» – «Локо», в котором Соболев сыграл 45 минут. Кстати, Леонид Арнольдович Федун тоже здесь, мы с ним обменялись мнениями по поводу перехода. Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьезной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьезные задачи – выиграть чемпионство, Кубок. В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс. А как Соболев себя проявит в «Спартаке» и насколько поможет клубу, покажет время.

    • «Спартак» заплатил за аренду игрока 500 тысяч евро.
    • В списке бомбардиров сезона РПЛ Соболев идет третьим.
    • «Спартак» в таблице занимает десятое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4424

      Владислав Vlad 18 минут назад

      Черчесов: «Соболев оказывается в более серьезной конкурентной среде. Для сборной это хорошо»

      Значит Саламыч признаёт, что здоровая конкуренция - для сборной хорошо?
      Тогда почему не протестует против лимита?

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      Рейтинг: +3756

      RotBerg 1 час назад

      Там одни посредственности, с кем конкурировать то?) с Мирзовыми, Понсне или с супер Рошей?)

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