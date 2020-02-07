Черчесов: «Соболев оказывается в более серьезной конкурентной среде. Для сборной это хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды.

– На пресс-конференции перед последними матчами отбора на Евро-2020 вы сказали, что Соболев недостаточно себя проявил, поэтому его не вызвали.

– Есть вопрос – и есть ответ. Но если игрока нет в сборной, я это стараюсь объяснять. Футболист может прочитать это так же, как обычный болельщик, и сделать для себя выводы.

– Теперь Соболев в «Спартаке». Шаг в сторону сборной?

– Интересно будет на него посмотреть, тем более он сыграет с «Локомотивом» (беседа с Черчесовым была незадолго до матча «Спартак» – «Локо», в котором Соболев сыграл 45 минут. Кстати, Леонид Арнольдович Федун тоже здесь, мы с ним обменялись мнениями по поводу перехода. Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьезной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьезные задачи – выиграть чемпионство, Кубок. В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс. А как Соболев себя проявит в «Спартаке» и насколько поможет клубу, покажет время.