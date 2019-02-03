Игрок «Енисея» Соболев: «Дзюба – это столб»

Нападающий «Енисея» Александр Соболев прокомментировал сравнения себя с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Сибиряк пояснил различия между двумя игроками.

«Спокойно отношусь к сравнению с Дзюбой, но считаю, что на поле мы выполняем разную работу, хотя оба высокие. Он — столб, а я более подвижный», – сказал нападающий.