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    Игрок «Енисея» Соболев: «Дзюба – это столб»

    Нападающий «Енисея» Александр Соболев прокомментировал сравнения себя с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Сибиряк пояснил различия между двумя игроками.

    «Спокойно отношусь к сравнению с Дзюбой, но считаю, что на поле мы выполняем разную работу, хотя оба высокие. Он — столб, а я более подвижный», – сказал нападающий.

    • Соболев в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил один гол.
    • Игроку 21 год.
    • Главное достижение в карьере – второе место в первенстве ФНЛ в сезоне-2017/18 с «Крыльями Советов».

    Источник: YоuTube-канал «Енисея»

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    03.02.2019 15:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 февраля 2019, 14:52

      Поразительная результативность у черезвычайно подвижного нападающего!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 февраля 2019, 08:17

      Комментаторы ниже как всегда не поняли, о чем идет речь. Называя Дзюбу "столбом" он имел ввиду то, что на него в основном идут верховые передачи, в результате которых он либо пробивает по воротам, либо делает скидку на второго нападающего. Так играла сборная, так играет Зенит. А Соболеву видимо передачи идут в ноги, где он за счет дальнейшего паса или дриблинга пытается обострить. Никто в этом интервью не намекал на плохую игру Дзюбы. Все-таки результат показывает. Тут речь о роли в тактических построениях команд, за которые они играют.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > bset 4 февраля 2019, 10:47

      Большое спасибо за ликбез! Я-то думал, комментаторы и пишущие здесь - публика малоподготовленная. И мало кто из них разбирается в различиях форварда-столба и игрока-деревяшки.

      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 3 февраля 2019, 21:26

      Антон Заболотный: «Спокойно отношусь к сравнению с Неймаром, но считаю, что на поле мы выполняем разную работу, хотя оба нападающие. Он — петух и симулянт, а я - гений»

      -2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 февраля 2019, 21:17

      Тот , кто хоть раз играл в большой футбол-сразу видят столба Дзюбу

      1
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 3 февраля 2019, 19:30

      Юношеский максимализм зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2019, 19:22

      В одночасье все узнали кто такой Соболев - игрок "Енисея", 21 год, считает себя подвижным...

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 3 февраля 2019, 17:39

      Соболев: Дзюба – это столб, от которого мячик в ворота отскакивает. а я более подвижный и в меня попасть не могут.

      3
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      Рейтинг: +292

      логист 3 февраля 2019, 17:19

      зато правда

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 17:03

      Игрок «Енисея» Соболев: «Дзюба – это столб, а я болван»

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 февраля 2019, 16:13

      Сам никто и звать никак -- не тебе и говорить ! За 12 игр 1 гол !? -- ты лежачий столбик !

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