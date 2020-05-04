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  • Мостовой – о контракте Соболева в «Спартаке»: «Нынешние зарплаты искусственно раздуты»

Мостовой – о контракте Соболева в «Спартаке»: «Нынешние зарплаты искусственно раздуты»

4 мая 2020, 00:57
9

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что московский клуб предложил нападающему Александру Соболеву контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро.

«Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы – можно брать сигару и курить.

Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет», – считает Мостовой.

  • По информации Sport24, «Спартак» предложит Соболеву предложен контракт, рассчитанный на четыре сезона.
  • Форвард выступает за москвичей на правах аренды.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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Бухбух
1588558441
Нынешние зарплаты искусственно раздуты благодаря лимиту. Щас, самое время, его нужно совсем отменить.
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Hektor 84
1588564463
Это не вина Соболева что зарплаты футболистов раздуты
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giluxa1963
1588564619
сделку им -играешь- получаешь ,сидишь на лавке - кури бамбук
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Play
1588566417
Лимит и только лимит, если появляется перспективный россиянин ему сразу предлагают огромный контракт, только так можно заполучить игрока, иначе его купит Зенит.
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paracetamol
1588568392
Не хошь, не плати. Саша себе команду найдет, не свинюшник. В свинюшнике как только кто-то путний появится, сразу начинаются разговоры о его зарплате.
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Динамик ОУБГ
1588572700
Соглашусь. Когда всяким Давыдовым и Козловым в 18 лет насыпают личку в гарантированные 2-3 ляма за следующие 5 лет, стимул играть пропадает. Хотя бы потому что даже они могут посчитать, что 98% их сверстников столько не заработает за всю жизнь.
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New Life
1588579277
Не Мостовому об этом говорить. Хотя действительно зарплаты слишком высокие, но надо учитывать, что футбол высокого уровня давно перестал быть спортом и превратился в шоу - поэтому ведущие футболисты стали зарабатывать, как кино, теле и эстрадные звезды. К тому же в футболе существует корупционный рынок купли-продажи игроков, что раздувает цены.
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Давид59
1588586216
Мостовой только что пел песни нашему правительству, говорил, что всё в ажуре. На самом деле - полнейшая жо*а. Интересно, скажет он что-нибудь об их зарплатах?
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vka1970
1588589650
В своё время когда Карпин говорил, что лимит зло и искусственное раздувание зарплат для своих же футболистов, все дружно отмахивались от этого, а теперь как припекло, решили быстро переобуться.Поздновато всполошились.Теперь столь резкий разворот, может вызвать достаточно не маленький отток своих же доморощенных Иванушек за рубеж.Везде важен баланс и если ты его не соблюдаешь, готовься к потрясениям.И это относится ко всем сферам жизни.
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