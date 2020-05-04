Мостовой – о контракте Соболева в «Спартаке»: «Нынешние зарплаты искусственно раздуты»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что московский клуб предложил нападающему Александру Соболеву контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро.

«Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы – можно брать сигару и курить.

Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет», – считает Мостовой.